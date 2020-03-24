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Tarım-GFE aylık yüzde 1,10 yükseldi

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 8,99, aylık yüzde 1,10 arttı.

24.03.2020 11:05 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:05
Tarım-GFE aylık yüzde 1,10 yükseldi
Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 8,99, aylık yüzde 1,10 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Ocak ayı 'Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi' verisini açıkladı. Buna göre, Tarım-GFE, 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,99 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,36 artış gösterdi.
Ana gruplar itibariyle bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 0,83, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 2,82 artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 8,96, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 9,19 artış gösterdi.
ALT GRUPLARDAN YILLIK EN FAZLA AZALIŞ YÜZDE 2,68 İLE GÜBRE VE TOPRAK GELİŞTİRİCİLERDE OLDU
Bir önceki yılın aynı ayına göre en düşük artış sırasıyla yüzde 0,60 ile veteriner harcamaları, yüzde 0,65 ile tarımsal ilaçlar alt gruplarında oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış yüzde 9,58 ile malzemeler, yüzde 13,56 ile enerji ve yağlar ve yüzde 15,82 ile tohum ve dikim materyali alt gruplarında gerçekleşti.
ALT GRUPLARDAN AYLIK EN FAZLA AZALIŞ YÜZDE 1,84 İLE GÜBRE VE TOPRAK GELİŞTİRİCİLERDE OLDU
Alt gruplar itibariyle bir önceki aya göre diğer bir azalış yüzde 0,24 ile tarımsal ilaçlar alt grubunda oldu. 2020 Ocak ayında bir önceki aya göre en az artış yüzde 0,17 veteriner harcamaları, yüzde 0,52 ile enerji ve yağlar alt gruplarında gerçekleşti. Bir önceki aya göre en fazla artış ise yüzde 1,35 hayvan yemi, yüzde 1,45 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 2,13 ile malzemeler alt gruplarında oldu.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Güncel

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