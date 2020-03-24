Tarım-GFE ocakta yıllık yüzde 8,99 arttı

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE), ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,99, bir önceki aya göre yüzde 1,1 arttı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin çiftçiler tarafından satın alınan mal ve hizmetlere ödenen fiyatların zaman içinde karşılaştırılmasını sağlayacak Tarım-GFE'nin ilkini açıkladı.Buna göre, endeks ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1, 2019'un aynı ayına göre yüzde 8,99 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,36 artış gösterdi.Ana gruplar itibarıyla bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 0,83, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 2,82 yükseldi. Yıllık bazda tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 8,96, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 9,19 artış görüldü.En fazla azalış gübre ve toprak geliştiricilerdeAlt gruplarda yıllık en fazla azalış yüzde 2,68 ile gübre ve toprak geliştiricilerde oldu. Diğer gruplarda azalış olmazken en düşük artış sırasıyla yüzde 0,6 ile veteriner harcamaları, yüzde 0,65 ile tarımsal ilaçlar alt gruplarında meydana geldi.Bu dönemde en fazla artış ise yüzde 9,58 ile malzemeler, yüzde 13,56 ile enerji ve yağlar ve yüzde 15,82 ile tohum ve dikim materyali alt gruplarında gerçekleşti.Alt gruplardan aylık bazda en fazla azalış yüzde 1,84 ile gübre ve toprak geliştiricilerde gözlendi. Diğer azalış yüzde 0,24 ile tarımsal ilaçlar alt grubunda oldu.Söz konusu dönemde en az artış yüzde 0,17 veteriner harcamaları, yüzde 0,52 ile enerji ve yağlar alt gruplarında görüldü. Bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 1,35 ile hayvan yemi, yüzde 1,45 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 2,13 ile malzemeler alt gruplarında yaşandı.

Kaynak: AA