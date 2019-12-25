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Tarım Gündemi... Abdullah Aysu: Tarım Bakanlığı, zehirsiz üretimi gündemine almalı

Tarım uzmanı Abdullah Aysu, bu haftaki Tarım Gündemi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Tarım Orman Şürası'nda alınan kararları İrfan Aktan'a değerlendirmeye devam ediyor.

25.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:46
DUVAR - Tarım uzmanı Abdullah Aysu, bu haftaki Tarım Gündemi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Tarım Orman Şürası'nda alınan kararları İrfan Aktan'a değerlendirmeye devam ediyor. Tarım sahalarının yüzde 15'inin, çiftçilerin iflası dolayısıyla ipotekli olduğunu aktaran Aysu, şürada alınan bazı kararların uygulanması halinde tarımsal üretimin daha fazla şirketin kontrolüne geçeceğini söylüyor. Öte yandan Aysu, Tarım Bakanlığı'nın doğal ilaç üretimini teşvik etmesi ve zehirsiz tarımsal üretimi gündeme alması gerektiği görüşünde.
Tarım Gündemi... Abdullah Aysu: Tarım Bakanlığı, zehirsiz üretimi gündemine almalı

Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Aysu, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com


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