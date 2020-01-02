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Tarım havzalarında desteklenecek ürünler açıklandı

Bu yıl uygulanacak olan tarım havzalarında desteklenecek ürünler açıklandı.

02.01.2020 10:28 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:34 Tarım havzalarında desteklenecek ürünler açıklandı
Bu yıl uygulanacak olan tarım havzalarında desteklenecek ürünler açıklandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, " Bazlı Destekleme Modeli kapsamında ülkemizde arz açığı bulunan, stratejik öneme haiz, bölgesel önem arz eden, insan beslenmesi, sağlığı ve hayvansal üretim açısından önemli 21 ürünün istatistiki verileri belirlenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Ekim nöbeti, iklim, toprak ve topoğrafya, su kısıtı verileri yani mevcut su potansiyeli ve bitki su tüketimi, il, ilçe, kamu, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler önerileri de dikkate alınarak, 1 milyardan fazla verinin yer aldığı Karar Destek Sistemi sonuçları ve 2019 yılında il ve ilçe müdürlüklerinden gelen taleplerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde 2020 üretim yılı havzalarda desteklenecek ürün listeleri oluşturularak, Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğün web sayfasında (www.tarim.gov.tr/BUGEM) yayınlanmıştır." denilerek, ilçelere göre hangi ürünün desteklenmesiyle ilgili ayrıntılı bilginin ilgili web adresinden veya Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüklerinden alınabileceği kaydedildi. - MALATYA

Malatya, Havza, Güncel

Kaynak: İHA

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