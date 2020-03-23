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Tarım İl Müdürlüğü denetimleri arttırdı

Zonguldak Tarım ve Orman Müdürlüğü il ve ilçe Müdürlüğünde görevli gıda kontrol görevlileri denetim gerçekleştirdi.

23.03.2020 17:59 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:59
Tarım İl Müdürlüğü denetimleri arttırdı
Zonguldak Tarım ve Orman Müdürlüğü il ve ilçe Müdürlüğünde görevli gıda kontrol görevlileri denetim gerçekleştirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesince son günlerde Dünyada pek çok ülkede yaşanan yeni Korona virüs hastalığı (Covid-19) kaynaklı olağanüstü durum sebebiyle üst düzey önlemler alındı. Bu kapsamda il ve ilçe Müdürlüğünde görevli Gıda Kontrol Görevlileri İl Müdürü Cemalettin Çataklı ve Gıda Şubesi Müdürü İsmail Barutcu refakatinde denetimler gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından market, lokanta-restoran, fırın ve perakende satış noktaları korona virüse karşı nasıl önlemlerin alınması gerektiği anlatıldı. Özellikle personel hijyeni, el hijyeni, personelin sağlığı, alet ekipman ve işletme dezenfeksiyonu, maske-bone-eldiven kullanımı, hijyen bariyerleri, havalandırma, açıkta gıda satışı yapılmaması gibi konuların virüsün yayılmasında büyük önem arz ettiği gıda işletmelerine anlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı, bilgilendirme denetimleri ile ilgili; Covid-19 virüsünün yayılmasının asgari seviyede olması için İl Tarım Orman Müdürlüğünce gereken hassasiyeti gösterileceğini ve resmi kontrollerin aralıksız devam edeceğini belirtti. Çataklı ayrıca vatandaşlardan gelecek geri bildirimin son derece önemli olduğu belirtilerek, vatandaşların gıda ile ilgili karşılaştıkları her türlü olumsuzlukta ALO 174 Gıda ihbar hattından ve 05011740174 numaralı Whatsapp ihbar hattından bize ulaşın" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler : İsmail Barutcu, Zonguldak, Güncel

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