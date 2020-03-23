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Tarım İl Müdürü Saylak alınan tedbirleri açıkladı

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, il müdürlüğü olarak korona virüs için aldıkları tedbir ve önlemler hakkında açıklamalarda bulundu.

23.03.2020 12:23 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:23
Tarım İl Müdürü Saylak alınan tedbirleri açıkladı
Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, il müdürlüğü olarak korona virüs için aldıkları tedbir ve önlemler hakkında açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen ek genelge ve Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucu, İl Müdürlüğü olarak gerekli tedbirleri almaya ve vatandaşları bilinçlendirmeye devam ettiklerini belirten Saylak, "Koronavirüsten Korunma Tedbirleri kapsamında İl Müdürlüğü olarak; öncelikle ilimiz genelinde hizmet veren tüm gıda İşletmelerimizde bulunması gereken 'Gıda İşletmelerinde Koronavirüsten Korunmak İçin 10 Altın Kural' afiş ve broşür broşürü hazırlandı. Afiş ve broşürlerin basımı yapılarak il genelindeki tüm gıda işletmelerinin görülecek yerlerine asıldı. İşletmeler ile gerekli görüşmeler yapıldı. Vatandaşlarımızın bilinçlenmesi ve gerekli önlemleri alması için broşürler dağıtıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından tüm kurumlara kurumumuza gönderilen 'Yeni Koronavirüs Riskine Karşı 14 Kural' broşürü tüm personellerimize yazılarak tebliğ edildi" dedi.

Coronavirüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında, Menteşe ilçesi Bayır Mahallesinde bulunan hayvan pazarı, Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan Başkanlığında yapılan toplantı sonucunda, ikinci bir değerlendirmeye kadar kapatıldığını da ifade eden Saylak, "İlimizde yetişen ve vatandaşımızın kolay ulaşabileceği, bağışıklık sistemini destekleyici ürünler hakkında İl Müdürlüğümüze ait sosyal medya hesaplarımız üzerinden paylaşımlar yapılarak bilinçli tüketim yapmaları konusunda bilgilendirdik.

Vatandaşlarımıza gereksiz gıda stoğu yaparak israfa sebebiyet vermemeleri ve paniğe mahal vermemeleri, ülke genelinde kooperatif ve birliklerimizin 300 çeşit tarımsal ürün tedarik ederek ulusal Market zincirlerine ulaştırıldığı konusunda bilgilendirme yapmaktayız" dedi.

Bağışıklık sisteminin desteklenmesi ve direncinin arttırılması yönünde tüketilen ya da tüketilecek olan tarımsal ve hayvansal ürünlerin içeriğindeki elementlerle ilgili, bilimsel verilere dayalı bilgilendirmeler yaptıklarının da altını çizen Saylak, "Kurumumuzda görev yapmakta olan personellerimizden; 60 yaş üstü, hamile, kronik hastalığı bulunan ve engelli kadrolu risk grubuna dahil personele gerekli idari izinler sağlanmakta. Kurumumuzda halen görevleri başında olan personellerimiz için gerekli hijyen ortamı sağlanmış, hafta sonları tüm bina, yemekhane, depo ve hizmet araçları ilaçlanmıştır. Bina içinde kolay ulaşılabilen noktalara el dezenfektanı yerleştirilmiştir. Bina içi temizliği görevliler tarafından her gün titizlikle yapılmakta. Hem vatandaşımızın hem de personellerimizin mağduriyet yaşamaması için internet üzerinden yapılabilecek tüm başvurular, vatandaşlarımızın binaya gelmelerine gerek kalmaksızın E-Devlet portalı üzerinden kabul edilmekte. Vatandaşlarımız E-devlet portalı üzerinden başvuru yapabilecekleri konusunda, SMS ile toplu mesaj yoluyla bilgilendirildi" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler : Barış Saylak, Muğla, Güncel

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