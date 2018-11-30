Tarım İnovasyon Ödülleri" Sahiplerini Buldu

30 Kasım 2018 Cuma 16:50



30 Kasım 2018 Cuma 16:50

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) öncülüğünde "Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri" töreni düzenlendi.ATSO'dan yapılan açıklamada göre, ANFAŞ'ta gerçekleştirilen törene, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Vali Yardımcısı Ali Taşkın Balaban, ATSO Başkanı Davut Çetin, ATSO Yönetim Kurulu Üyeleriyle çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.Davut Çetin, törende yaptığı konuşmada, Growtech Eurasia Fuarına KKTC'den ve diğer ülkelerden önemli katılım olmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.Kuzey Kıbrıs'tan gelen delegasyonun da aralarında olmasının kendileri için önemli bir fırsat olduğunu belirten Çetin, Antalya'nın seracılık tecrübesinin Kuzey Kıbrıs'a taşınması gerektiğine kaydetti.Yarışmada, "Sera ve Sulama Teknolojileri" kategorisinde Tamga Endüstriyel Yıldırım Başkurt "Nemsavar" projesi, "Bitki Besleme ve Koruma" kategorisinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Prof. Dr. Soner Kazaz "Gül Çeşitleri Islahı" çalışması, "Tarım Makineleri ve Teknolojileri" kategorisinde Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Prof. Dr. Murad Çanakçı "Kendi Yürür Makine" projesi, Tohum, ""Fide ve Bitki Islahı" kategorisinde ise Serkan Kasapoğlu "Mor Biber" üretimiyle birincilik ödülü kazandı.