Tarım işçileri bayramı tarlada çalışarak geçiriyor

Kırklareli'nde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan tarım işçileri, Ramazan Bayramı'nda da tarlada çalışıyor.

25.05.2020 14:28 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:34
Kırklareli'nde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan tarım işçileri, Ramazan Bayramı'nda da tarlada çalışıyor.
Asilbeyli köyünde tarım işçileri, günün ilk ışıklarıyla tarlalardaki mesailerine başlıyor.
İşçilerden bazıları çapa yaparken bazıları da ayçiçeği tarlalarını otlardan arındırmak için mücadele ediyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesini fırsat bilen işçiler, sosyal mesafe kuralına da uyarak bayramı tarlada çalışarak geçiriyor.
Çiftçi Mehmet Bantullu, AA muhabirine, çiftçinin hasat zamanında cebine para girdiği zaman bayram yaptığını söyledi.
Çiftçinin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasının çok yerinde bir karar olduğunu vurgulayan Bantullu, "Herkes önlemini alacak, işini yapacak. Üretim olmazsa her şey biter. Üretim olmazsa ne yiyeceğiz, ne içeceğiz. Her şeyi dışarıdan beklememek, dışarıdan almamak lazım. Kendi kendimize yetersek ne mutlu bize." dedi.
Ayçiçeği tarlasında traktörüyle çalışan Hüseyin Ak ise bu zor günlerin birlik ve beraberlik içinde aşılacağını kaydetti.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Tarım işçileri bayramı tarlada çalışarak geçiriyor

Kaynak: AA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Kırklareli, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı Haber
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı Haber
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı Haber
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı
Instagram’da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal’la olan konuşmaları duyuldu Haber
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Hollanda’nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti Haber
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu Haber
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu Haber
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek Haber
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek
Haberler››Güncel››Tarım işçileri bayramı tarlada çalışarak geçiriyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:30: Annesi öldürülen yavru domuz sütle beslenecek - Haber 14:29: Iğdır'daki şehit oğlunun mezarını Kaymakam sayesinde ziyaret etti - Haber 14:29: Sokağa çıkma kısıtlamasına helikopterli denetim - Haber 14:29: Sokağa çıkma yasağında hizmet veren fırınlar denetlendi - Haber 14:28: BEYOĞLU'NDA KAÇARKEN GİRDİKLERİ TERS YÖNDE POLİS ARACINA ÇARPTILAR - Haber 14:03: Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı - Ekonomi 13:24: El öpme geleneğine, sosyal mesafe kuralına uygun korona tarifesi - Haber 12:11: Şehit eşinin paylaşımı, korona yüzünden buruk geçen bayramı daha da trajik hale getirdi - Haber 11:54: Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu - Magazin 10:02: İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı - Haberler