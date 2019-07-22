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Tarım işçileri çocukları için endişe duyuyor

Eskişehir'e çalışmak için gelen tarım işçileri, yaşadıkları bölgenin trafik yoğunluğu ve yola yakın olmasından dolayı çocuklarının bir kaza ile karşı karşıya kalmasından endişe duyduklarını belirtiyorlar.

22.07.2019 14:37 Tarım işçileri çocukları için endişe duyuyor
Eskişehir'e çalışmak için gelen tarım işçileri, yaşadıkları bölgenin trafik yoğunluğu ve yola yakın olmasından dolayı çocuklarının bir kaza ile karşı karşıya kalmasından endişe duyduklarını belirtiyorlar.

Yazın tarım işlerinin yoğun olması sebebiyle yaşadıkları şehirlerden çalışmak için gelen mevsimlik işçiler, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Aileleriyle birlikte Sakin Tepe Mahallesi civarında çadırlarda yaşayan işçiler, çocuklarının oyun alanlarının yola yakın olmasından dolayı önlem alınmasını bekliyor. Konuyla ilgili yetkililerden yardım isteyen tarım işçileri, yaşam şartlarının iyileştirilmesini de istiyor. Yola yakın yerlere tel örgüsü çekilmesi gerektiğini belirten işçilerden birisi, "Çalışmak için buraya geldik. Mecburen çocuklarımızı da yanımızda getirdik. Biz çalışırken onlar oyun oynuyorlar. Oynadıkları alan yola çok yakın. Allah korusun yola oynadıkları top kaçsa o sırada yoldan geçen bir araba çarpabilir. Biz önlem alınmasını istiyoruz. Basit bir tel ile etraf çevrilebilir" dedi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Eskişehir, Yaşam

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