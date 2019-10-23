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Tarım işçileri taşıyan minibüs takla attı: 14 yaralı

Tarım işçileri taşıyan minibüs takla attı: 14 yaralıNİĞDE'de, Suriyeli tarım işçilerini taşıyan minibüs, arka lastiğinin patlaması sonucu takla attı.

23.10.2019 20:29
Tarım işçileri taşıyan minibüs takla attı: 14 yaralı
NİĞDE'de, Suriyeli tarım işçilerini taşıyan minibüs, arka lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada, 4'ü ağır 14 işçi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Niğde- Çamardı yolu Ovacık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan, 01 MA 3159 plakalı minibüsün seyir halindeyken sağ arka lastiği patladı. Minibüsün ismi açıklanmayan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla attı. Kazada 14 işçi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Tarım işçileri taşıyan minibüs takla attı: 14 yaralı

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Kaynak: DHA

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