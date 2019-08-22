Haberler» 3. Sayfa» Haber

Tarım işçileri taşıyan traktör devrildi: 8 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

22.08.2019 12:41 Tarım işçileri taşıyan traktör devrildi: 8 yaralı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı İzzettin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Ö. idaresindeki 36 AL 193 plakalı tarım işçilerini taşıyan traktör, köprüden geçtiği sırada virajı alamayınca römorkla birlikte devrildi. Kazada sürücü Ahmet Ö. ile tarım işçileri Selda T. (18), Gizem Ö. (17), Aslı Ö. (16), Melek T. (15), Evin T. (38), Zeynep T. (17) ve Bayram S. (37) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil servis ekibi sevk edildi. Ekiplerce kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan 8 yaralı Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:51   Çaldıkları büyükbaş hayvanları otomobille kaçırırken yakalandılar
13:40   Hatay şehidini son yolculuğuna uğurluyor
13:38   Yüzleri maskeli terör yandaşları minibüsü böyle yaktı
13:36   Araban'da otomobil devrildi: 2'si çocuk 4 yaralı
13:32   Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu, 2 şüpheli tutuklandı
13:31   Babasından kalan mirası reddeden 8 aylık hamile kadının, eşi ve amcası tarafından darp edildiği...
13:29   İstanbul'da 3 ilçede tekstil atölyelerini soyan hırsız yakalandı