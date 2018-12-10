Tarım İşçilerini Taşıyan Kamyon Devrildi: 30 Yaralı

10 Aralık 2018 Pazartesi 14:58



10 Aralık 2018 Pazartesi 14:58

Balıkesir'in Havran ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyon ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon devrilirken, kazada 3'ü ağır 30 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Havran'ın Fazlıca Kırsal Mahallesi yakınlarında M.E.K. idaresindeki 10 RD 147 plakalı kamyon ile H.C. yönetimindeki 10 H 5966 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle tarım işçilerini taşıyan kamyon yan yattı. Kamyon kasasında bulunan işçiler yola savruldu. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan 3'ü ağış yaralı 30 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.Havran Kaymakamı Şeref Aydın ve Belediye Başkanı Emin Ersoy yaralıları ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - BALIKESİR