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Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 11 yaralı

Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

09.12.2019 08:38 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:12Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 11 yaralı
'da tarım işçilerini taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Mumay idaresindeki 18 AJ 980 plakalı tarım işçilerini taşıyan midibüs, merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Taşçı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada midibüste bulunan 32 kişiden 11'i yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulansın yanı sıra Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu midibüsten çıkartıldı.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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