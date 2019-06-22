22.06.2019 12:19
Haberler » Güncel » Haber

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı

AKSARAY'ın Eskil ilçesinde, tarlaya çapa yapmaya giden iki ailenin taşındığı minibüsün sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 6'sı çocuk 11 kişi yaralandı.

AKSARAY'ın Eskil ilçesinde, tarlaya çapa yapmaya giden iki ailenin taşındığı minibüsün sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 6'sı çocuk 11 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında, Karakol Yaylası'nda meydana geldi. Tarlaya çapa yapmaya giden iki aile üyelerini taşıyan Mustafa İri (43) yönetimindeki 63 F 2107 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü İri, ile minibüsteki Yasemin İri (39), Gülay İri (15), Fatma İri (13), Ömer İri (6) İbrahim İri (4) ile Halit Akçakaya (51), Müslim Akçakaya (19), Zeliha Akçakaya (18), İbrahim Akçakaya (15) ve Halime Akçakaya (13) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılaran sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Aksaray
Kaynak: DHA
Eskil , Aksaray , Güncel

Son Dakika Haberleri
13:56 Yağışlar raftingcileri sevindirdi - DÜZCE
13:56 Develi'de Yağmur Etkili Oldu
13:56 SULTANGAZİ'DE APARTMAN ÖNÜNDE TEMİZLİK YAPAN KADINA TACİZ
13:56 Nevşehir'de kaza 27 kişi yaralandı-2
13:54 Şanlıurfa merkezli 11 milyon liralık dolandırıcılığa 98 tutuklama
13:54 Ordu'da sağanak
13:53 Sultangazi'de Afgan ve Pakistanlılara maaş günü gasp dehşeti