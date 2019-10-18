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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı - NİĞDE

Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

18.10.2019 13:58
Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen tarım işçilerini taşıyan 51 JA 635 plakalı minibüs, Niğde-Kayseri kara yolu Hüyük mevkisi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralanan Kadriye Ataç (42), Ahmet Çetin (17), Melisa Cullaz (19), Urguya Ulukan (44), Ramazan Taşpınar (27), Kamile Çelebi (36), İsmihan Cullaz (53), Sevil Çakıl (35), Gönül Aslan (38), Döne Akdağ (53), Bülent Karadaş (27), Yılmaz Çetin (40) ve Emel Yaşın (31) kaza yerine gelen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı - NİĞDE

Niğde, Güncel

Kaynak: AA

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