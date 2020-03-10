Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi
Adana'da, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.
10.03.2020 19:06 | Son Güncelleme: 10.03.2020 19:07
Adana 'da, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.
Alınan ilk bilgilere göre, tarım işçilerini taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 60 NF 987 plakalı minibüs, Ceyhan-Yumurtalık kara yolunun Gölkuyu Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak devrildi.
Kazada ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.
Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Alınan ilk bilgilere göre, tarım işçilerini taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 60 NF 987 plakalı minibüs, Ceyhan-Yumurtalık kara yolunun Gölkuyu Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak devrildi.
Kazada ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.
Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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