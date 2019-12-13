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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 8 yaralı

Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

13.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:03
'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Y.D. idaresindeki 51 AAJ 145 plakalı, tarım işçilerini taşıyan minibüs, Orhanlı beldesi girişinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, Mesudiye Özcan, Kezban Demirbaş, Teyhan Kaplan, Rabia Dündaş, Ayfer Dündaş, Deniz Gezmiş Kahraman, Büşra Kahraman ve Neriman Kahraman yaralandı.
Ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 8 yaralı

Niğde, Güncel

Kaynak: AA


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