Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Tarım işçilerinin 'çadır kentinde' koronavirüs tedbirleri - Haberler

Tarım işçilerinin "çadır kentinde" koronavirüs tedbirleri

Türkiye'nin verimli topraklarına sahip Adana'da, tarlalarda çalışan tarım işçilerinin yoğun olarak bir arada yaşadığı "çadır kentlerde" dezenfeksiyon yapılıp maske dağıtılarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınıyor.

20.03.2020 12:39 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:45
Türkiye'nin verimli topraklarına sahip Adana'da, tarlalarda çalışan tarım işçilerinin yoğun olarak bir arada yaşadığı "çadır kentlerde" dezenfeksiyon yapılıp maske dağıtılarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınıyor.
Çukurova'nın önemli tarım merkezlerinden Adana'ya farklı kentlerden gelen çok sayıda tarım işçisinin bir arada yaşadığı çadırlarda, Kovid-19 ile mücadele kapsamında dezenfeksiyona dikkat ediliyor.
Yüreğir Belediyesi ekipleri, narenciye ve bahçe ürünlerinde hasada devam eden tarım işçilerinin çadırlarını dezenfekte ederek işçileri bilgilendiriyor. Virüsün yayılabileceği alanları temizleyen ekipler, tarım işçilerine maske ve dezenfeksiyon malzemesi dağıtıyor.
"Ciddi sayıda işçi çadırlarda yaşıyor"
Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Kocaispir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.
Belediye olarak koronavirüsün Türkiye'ye ulaşmasının ardından kriz masası kurduklarını aktaran Kocaispir, "Bu kriz masasında, sahadaki bu virüsün etkisini en aza indirecek, genel tedbirlerin dışında uygulayabileceğimiz yerel tedbirlerin neler olduğunu detaylı bir şekilde çalıştık." dedi.
Dezenfeksiyonla ilgili özel bir ekip kurduklarını ifade eden Kocaispir, şunları söyledi:
"Bu kapsamda ilçemizdeki 182 okulun dezenfeksiyon işlemini gerçekleştirdik. Tüm cami, dolmuş durakları, dolmuşlar ve toplu olarak bulunulan alanlarda da çalışma yaptık. Ayrıca temizlik işleri müdürlüğümüz, özel üretim deterjan ve klorlu suyla cadde ve sokaklarımızı yıkıyor. Tarım işçilerinin yaşadıkları çadırlarda da dezenfeksiyon çalışmalarına başladık. Adana'da çok ciddi sayıda tarım işçisi, narenciye bahçeleri ve tarım sahalarında çalışıyor. Bunlar bizim insanlarımız. Maalesef kötü şartlarda yaşam sürüyorlar. Valilik ve kaymakamlığımızın katkılarıyla Yüreğir Belediyesi olarak onlara daha modern sağlıklı bir ortam oluşturulmasıyla ilgili çalışmalarımız koronavirüs tedbirleri dışında da devam ediyor."
"Sürecin hassasiyetle yürütülmesi gerekiyor"
Dezenfeksiyon ve temizlik işlerini büyük bir hassasiyetle yürüttüklerine işaret eden Kocaispir, "Bunlar, evlerimize giren meyve, sebze ve narenciye ürünlerini toplayan insanlar. Hem onların sağlıklarının korunması hem de bu meyve ve sebzeleri evlerine götüren vatandaşlarımızın sağlıkları bakımından tarım işçilerinin virüsten korunması önemli. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
Tarım işçilerinden Mehmet Kılıçarslan da çadırlarını dezenfekte ettikleri için ekiplere teşekkür etti.
İmkanları doğrultusunda kendilerince tedbir aldıklarını aktaran Kılıçarslan, "Biz de çalışma ortamlarımızda dikkat ediyoruz. Ekipler bugün çadırlarımızı dezenfekte etti. Bize maske ve dezenfeksiyon spreyi dağıttılar." ifadesini kullandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Tarım işçilerinin ’çadır kentinde’ koronavirüs tedbirleri

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Tarım işçilerinin "çadır kentinde" koronavirüs tedbirleri
Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs paniği kamerada! Toptancının ani hareketiyle sağa sola kaçıştılar Haberler
Koronavirüs paniği kamerada! Toptancının ani hareketiyle sağa sola kaçıştılar
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı Haberler
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı
Bangladeşli bilim insanları: Dünyanın en ucuz tanı kitini keşfettik Haberler
Bangladeşli bilim insanları: Dünyanın en ucuz tanı kitini keşfettik
Görüntü bugün çekildi! Bir kentimizde ’Evinizde kalın’ uyarıları dikkate alınmıyor Haberler
Görüntü bugün çekildi! Bir kentimizde "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmıyor
Virüsten korunmak için alınıyor ama koronadan yüz kat daha öldürücü Haberler
Virüsten korunmak için alınıyor ama koronadan yüz kat daha öldürücü
Karantinadan kaçanları bekleyen büyük tehlike! Türk profesör uyardı Haberler
Karantinadan kaçanları bekleyen büyük tehlike! Türk profesör uyardı
Resmi vaka sayısı gerçeği yansıtıyor mu? Araştırmaların sonucu korkunç Haberler
Resmi vaka sayısı gerçeği yansıtıyor mu? Araştırmaların sonucu korkunç
İstanbul’daki tarihi camiden koronavirüs anonsu yapıldı: Dua edelim Haberler
İstanbul'daki tarihi camiden koronavirüs anonsu yapıldı: Dua edelim

Son Dakika Haberleri

Konya'nın Halkapınar ve Ereğli ilçelerinde kar yağışı - Haber Düğerek'te yaşlıların evlerine gıda hizmeti - Haber Belediye personeline virüsten korunma eğitimi - Haber İspanya'da koronavirüsten ölümler 1000'i geçti - Haber Van, Muş ve Bitlis'te yeni tip koronavirüse karşı tedbirler alınıyor - Haber Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu - Haber Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi - Haber İstanbul'da ezan sonrası cami hoparlörlerinden 'Koronavirüs' anonsu yapıldı - Haber Elazığ'da "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmadı! Caddeler dolup taşıyor - Haberler Son dakika: 81 ile genelge gönderildi! Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor - Ekonomi Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1433'e yükseldi - Haber Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor - Haber
Loading