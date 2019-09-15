Haberler » Güncel » Haber

Tarım işçilerinin çadırları ilaçlanıyor

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü ekipleri, her yıl Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden tarım alanlarında çalışmak için Eskişehir'e gelen mevsimlik işçilerin kaldığı çadırları düzenli olarak ilaçlıyor.

15.09.2019 16:55Tarım işçilerinin çadırları ilaçlanıyor
Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü ekipleri, her yıl Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden tarım alanlarında çalışmak için Eskişehir'e gelen mevsimlik işçilerin kaldığı çadırları düzenli olarak ilaçlıyor.

Son olarak yapılan çalışmalarda Sakintepe Mahallesi'nde bulunan çadırlar ekipler tarafından ilaçlanarak dezenfekte edildi. Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Tepebaşı Belediyesi sınırları içinde yer alan tarım alanlarında çalışmak için aileleri ile birlikte gelen mevsimlik tarım işçilerinin daha sağlıklı bir ortamda yaşamaları ve herhangi bir salgın hastalığa yakalanmamaları için ilaçlama çalışmalarının aralıksız olarak sürdürüleceği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
04:28 Kağıthane'de trafik kazası: 4 yaralı
03:50 Tunus başbakanı, cumhurbaşkanlığı yarışında yenilgiyi kabul etti
03:42 Trump'tan "muhtemel bir saldırıya hazırız" mesajı
03:30 Bodrum'da makilik alanda yangın
03:20 Suudi Arabistan petrol üretimine kısmen başlayabilir
02:48 Dha yurt bülteni-16
02:30 Trump, Modi ile görüşecek