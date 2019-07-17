17.07.2019 09:49
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Minibüsün traktörle çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı

Çanakkale'de traktörle, tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpışması sonucu, 2'si ağır 17 kişi yaralandı. Kazada traktör parçalandı.

Çanakkale'de traktörle tarım işçisi dolu minibüs çarpıştı. Kazada 2'si ağır 17 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Tevfikiye köyü yakınlarında meydana gelen kazada tarım işçilerini taşıyan minibüs, karşı yönden gelen traktörle çarpıştı. Traktörün ani bir dönüş yapması sonrası ortaya çıkan kazada traktörün parçalandığı görüldü.

İLK MÜDAHALEYİ YARALILAR YAPTI

Olay sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar ve 112 ekipleri yaptı. 2'si ağır 17 yaralı 112 ekipleriyle yakındaki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Çanakkale, Güncel

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