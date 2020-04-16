Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Tarım işçilerinin seyahat sorununa çözüm

Koronavirüs salgını nedeniyle şehirler arası seyahatlerin kısıtlandığı Şanlıurfa'da, tarım işçiliği için ilçelere veya başka şehirlere gitmek zorunda kalan vatandaşların seyahat izin belgesi sorununa çözüm bulundu.

16.04.2020 17:45 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:45
Tarım işçilerinin seyahat sorununa çözüm
Koronavirüs salgını nedeniyle şehirler arası seyahatlerin kısıtlandığı Şanlıurfa 'da, tarım işçiliği için ilçelere veya başka şehirlere gitmek zorunda kalan vatandaşların seyahat izin belgesi sorununa çözüm bulundu.

Tarımsal üretim ve tedarik zincirinde aksama yaşanmaması amacıyla yapılan düzenleme ile, tarım, hayvancılık ve arıcılık faaliyetinde bulunanlar, faaliyetlerini ispatlayan belgeler ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü kayıt sistemlerine istinaden oluşturulacak belgeler ile seyahat edebilecekler.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında, Kaymakamlar ve konuyla ilgili kurum amirlerinin katılımıyla Valilikte gerçekleştirilen toplantı sonucu, il sınırları içerisinde ikamet edip gıda, tarım ve hayvancılık üretim faaliyetlerinde bulunan işletme sahiplerinin Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı olduklarını gösteren bilgiler ibraz edilmek koşuluyla, gerek kendileri, gerekse çalışanları veya tarımsal üretimde çalışan işçilerin COVİD-19'la ilgili gerekli tedbir ve önlemleri almak şartı ile faaliyetlerine devam edebilmeleri için izin verilmesine karar verildi.

İl içerisinde ikamet edip, çevre illerdeki hayvancılık çalışan veya hayvancılık işletmesi olan yetiştiricilerin, belgelerini ibraz etmeleri ve COVİD-19'la ilgili gerekli tedbir ve önlemleri almak ve seyahat şartlarını yerine getirmeleri koşuluyla il dışına çıkışlarına müsaade edilecek.

Toplantıda ayrıca, Arıcılık Kayıt Sistemi kaydı olan üreticilerin arıcılık faaliyetleri kapsamında il içerisinde seyahat edebilmelerine, gezginci arıcıların gerekli sevk raporlarını almaları koşuluyla il dışına çıkabilmelerine yönelik düzenlemeler yapıldı.

İl Hıfzısıhha Kurulu'nun olağanüstü toplantısında da imza altına alınan kararlar şöyle:

İl içerisinde ikamet edip, çevre illerde tarımsal üretim yapan üreticilerin, çiftçilik belgesini veya kira, ortaklık sözleşme belgesini ibraz etmeleri ve seyahat şartlarını yerine getirmeleri koşuluyla tarımsal üretim yaptığı sahaya günübirlik tarımsal işçileri transfer edebilmesine ve bu amaçla çevre illere giriş ve çıkışlarına izin verilecek. Tarım Kredi Kooperatifleri Şanlıurfa Bölge Birliği, faaliyet alanında bulunan Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illerinde bulunan Tarım Kredi Kooperatifleri ile çiftçilerimizin Tarımsal Girdi, Hayvancılık, Gıda ve İhtiyaç maddelerini tedarik ederek tarımsal üretimin/gıda arzının devamlılığının sağlanması konusunda faaliyet yürütmektedir. Bu kapsamda, Bölge Birliği ve Bağlı Tarım Kredi Kooperatifleri idareci ve çalışanlarının, motorin tankeri şoförlerinin/hizmet araçlarının, işin gereği olarak Şanlıurfa'ya ve Bölge Müdürlüğüne bağlı illere giriş-çıkış yapmasına izin verilecektir. İl girişlerinde kontrollerden kaynaklanan uzun kuyrukların canlı hayvan, arı ve hayvansal ürünlerin naklinde ürünlerde bozulma ve hayvan ölümlerine yol açma ihtimali üzerine bu kontrollere de canlı hayvan, arı ve hayvansal ürünleri taşıyan araçlara öncelik verilecektir. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Şanlıurfa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine ’Evde kal’ çağrısı yaptı Haberler
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine "Evde kal" çağrısı yaptı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
ABD’de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Haberler
ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu Haberler
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Bilim Kurulu Üyesi, ’Normal hayata ne zaman döneriz?’ sorusunda Haziran ayını işaret etti Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti
Haberler ›› Güncel ››Tarım işçilerinin seyahat sorununa çözüm - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:35: Görev başında kalp krizi geçiren doktor, hayatını kaybetti - Haber 18:34: AVCILAR'DA METROBÜS KAZASI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ 2 - Haber 18:33: Şehidin cenaze namazını imam olan babası kıldırdı, sözleri ders verdi - Haber 18:33: Bir köy karantina altına alındı - Haber 18:33: Fransa'ya ait olan Charles de Gaulle uçak gemisinin mürettebatı karantinaya alındı - Haber 17:38: Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı - Haber 17:10: Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti - Haberler 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi 16:23: İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti - Haber