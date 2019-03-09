Tarım İşçisi Çift Cinayetinde 3 Suriyeli Tutuklandı

Kaynak: DHA

ÇORUM'un Alaca ilçesinde, tarım işçisi Yusuf Sezgin(28) ve Suriye asıllı eşi Fatma Sezgin'i (28) evlerinde bıçakla öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Suriye'deki aile meclisinde alınan infaz kararının ardından işlendiğini öne sürülen çifte cinayetle ilgili Fatma Sezgin'in kardeşi S.D. ise aranıyıor.Tarım işçisi olarak çalışmak için Hatay'dan Alaca'ya gelen Yusuf Sezgin ve eşi Fatma Sezgin'in yaşadığı Alaca ilçesi Özhan Mahallesi'ndeki evlerinden 10 Şubat günü gelen sesler üzerine komşular, polise ihbarda bulundu. Verilen adrese gelen polis ekipleri, çift evin salonunda bıçaklanarak öldürülmüş olarak buldu. Sezgin çiftinin cansız bedenleri, yapılan incelemelerin ardından Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Çifte cinayetle iligli araştırma yapan polis ekipleri, evde ve çevresinde parmak izi çalışması yaptı. Ayrıca evin bulunduğu sokaktaki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Yapılan araştırmalar sonunda da cinayet şüphelisi olarak tamamı Suriye uyruklu G.D.(35), A.İ. (22), H.A. (21), M.A. (34), M.D. (40), H.E. (22), Z.H. (24) ve M.A.'yı(41) gözaltına aldı.Gözaltına alınan şüphelilerden bazıları polis sorgusunda, cinayette, öldürülen Fatma Sezgin'in kardeşi S.D. ve yeğenin de yer aldığını itiraf etti. Çapraz sorguya alınan şüphelilerden biri ise cinayetlerin Fatma Sezgin'in Suriye'deki ailesince alınan infaz kararının ardından işlendiğini söyledi. Aranan firari şüpheli S.D.'nin, öldürülen ablası Fatma Sezgin ve eniştesi Yusuf Sezgin'in cansız bedenlerini fotoğraflayıp, WhatsApp üzerinden ailesine ve kardeşlerine gönderdiği de öne sürdü.3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDISorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A., M.A. ve A.İ. nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol getirilerek, serbest bırakıldı. Polis, cinayetleri işlediği öne sürülen ve Suriye'ye kaçtığı sanılan şüpheli S. D.'yi arama çalışmalarını sürdürüyor.ÇOCUKLARI CESETLERİN BAŞINDA BEKLEMİŞÖte yandan Fatma Sezgin'in 4 yıl önce Suriye uyruklu dini nikahlı eşini terk edip geldiği Türkiye'de Yusuf Sezgin'le evlendikleri, bu evlilikten ise 2 çocuklarının dünyaya geldiği öğrenildi. Cinayet işlenen evde, çiftin çocuklarının da dehşet anlarına uykuya daldıkları sırada tanık olduğu, öldürülen anne ve babalarının cansız bedeni başında saatlerce beklediği de ortaya çıktı. Anne ve babaları cinayete kurban giden ve bir süre devlet koruması altına alınan 2 çocuk, Yusuf Sezgin'in yakınlarına teslim edildi.- Çorum