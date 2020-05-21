Tarım işçisi çocuk serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tarlada soğan toplayan 15 yaşındaki çocuk, serinlemek için girdiği gölette boğuldu.

Tarım işçisi çocuk serinlemek için girdiği gölette boğuldu
21.05.2020 18:45 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:50
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tarlada soğan toplayan 15 yaşındaki çocuk, serinlemek için girdiği gölette boğuldu.

Olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Elbeğendi Mahallesi'nde yaşandı. Tarlada soğan toplayan 15 yaşındaki tarım işçisi Cuma Çarsak, serinlemek için gölete girdi. Bir süre suda yüzmeye çalışan çocuk, suya batarak gözden kayboldu. Durumu fark eden arkadaşları çevredekilere haber verdi. Suya giren vatandaşlar, çocuğa ulaşamadı. Çocuğun bulunması için sualtı arama ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen dalgıç polisler, kısa süre içerisinde çocuğun cesedine ulaştı. Sudan çıkartılan ceset, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Viranşehir, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım Haber
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Japonya Başbakanı’ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Haber
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
’Virüse karşı çare ormana gitmek’ dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi Haber
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
Ataşehir’de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi Haber
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi
Başkan Soyer’den İzmir’in minarelerinden ’Çav Bella’ çalınmasına tepki: Lanetliyoruz Haber
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Canlı yayında Perinçek’in gözlerinin içine bakarak Öcalan’la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti Haber
Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti
Avrupa’da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir Haber
Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir
Haberler››3. Sayfa››Tarım işçisi çocuk serinlemek için girdiği gölette boğuldu - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

18:43: Tarım işçisi çocuk girdiği gölette boğuldu - Haberler 18:41: Evleri yanan Karameşe ailesi yardım bekliyor - Haberler 18:27: Hızla sokağa girmek isteyince mağazaya uçtu, aracını bırakıp kaçtı - Haberler 18:23: Siirt'te trafik kazası: 3 yaralı - Haberler 18:23: Aydın'da bir grup öğretmen, öğrencilerini ziyaret edip şeker dağıttı - Haberler 18:22: Kayseri'de, sarıkız cinsi örümcek tedirginlik yarattı - Haberler 17:57: Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir - Haberler 17:14: Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskeyle ilk kez görüntülendi 16:16: Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı 16:04: Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi