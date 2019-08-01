Haberler» 3. Sayfa» Haber

Tarım işçisi göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 20 yaralı

Kilis'in Elbeyli ilçesinde tarım işçisi göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 8'i ağır 20 kişi ise yaralandı.

01.08.2019 11:08 Tarım işçisi göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 20 yaralı
Kilis'in Elbeyli ilçesinde tarım işçisi göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 8'i ağır 20 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 06.30 sıralarında tarım işçilerini Kilis'in Elbeyli ilçesinden Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine götüren Ahmet Haculi idaresindeki 27 AAT 823 plakalı minibüs, sürücünün direksiyonu hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Minibüs, Elbeyli-Oğuzeli karayolunun 15'inci kilometresinde şarampole devrilirken Hatice El Neccar olay yerinde hayatını kaybetti. 21 yaralı ise Kilis ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı. Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Emine Hallaç da hayatını kaybederken, 20 yaralıdan 8'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralıların tamamının Suriyeli olduğu bildirildi. Ölen 2 göçmenin cenazeleri otopsi için Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KİLİS

Elbeyli, Kilis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:24   Otomobilin çarptığı adam öldü
13:24   Siirt'te cinsel istismar suçundan aranan 1 şahıs yakalandı
13:20   Zonguldak'ta silahlı kavga kamerada
13:18   Kutunun içerisinde bebek cesedi bulundu
13:18   Siirt'te uyuşturucu madde sağlama suçundan aranan 1 şahıs yakalandı
13:18   Atatürk'e hakaretten aranan şahıs yakalandı
13:17   Burhaniye'de çöplük yangını korkuttu