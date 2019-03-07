Tarım İşçisi Kadın Resim Tutkusu 5 Sergiyle Taçlandı

Kaynak: AA

ZEKERİYE ŞİMŞEK - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan ve okuma yazmayı sonradan öğrenen 53 yaşındaki mevsimlik tarım işçisi Fidan Dağ, yaşadığı maddi imkansızlıklara rağmen küçük yaşlarda başlayan resim tutkusundan vazgeçmeyerek 3'ü kişisel 5 resim sergisi açmayı başardı.İlçeye bağlı Hürriyet Mahallesi'nde oturan ve mevsimlik tarım işçiliği yapan üçü kız dört çocuk annesi Fidan Dağ, tarım işi olmadığı dönemlerde de sepetli motosikletle balık satan eşine destek oluyor.Küçük yaşlardan bu yana resme ilgi duyan ve okuma yazmayı 17 yaşında halk eğitim merkezindeki kurslara giderek öğrenen Dağ, boş zamanlarını kara kalem resim yaparak değerlendiriyor.İlk kişisel sergisini 17 yaşındayken, doğduğu Hatay'ın Çiloğlan köyünde, ikincisini de Kırıkhan ilçesinde açan Dağ, yaşadığı tüm maddi imkansızlara rağmen tutkusundan vazgeçmeyerek, evlendikten sonra yerleştiği Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de 3 sergi açtı.Çocuklarından birisinin de kendisinden etkilenerek Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde eğitim gördüğü Fidan Dağ'ın yaptığı kara kalem resimler, masal ve hikaye kitaplarında da yer aldı.Fidan Dağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçüklüğünden bu yana resim yapmayı çok sevdiğini söyledi.Çocukken evlerinin duvarlarına resim çizdiğini, bu yüzden annesinin kendisine kızdığını ancak bundan vazgeçmediğini anlatan Dağ, kendisini bu alanda her geçen gün geliştirdiğini ifade etti.Dağ, ilk kişisel sergisini doğduğu köyünde açtığını dile getirerek, dönemin kaymakamının açılışa davet ettiği babasından, eve dönünce dayak yediğini kaydetti.En önemli sıkıntısının maddi imkansızlıklar olduğunu aktaran Dağ, "Evlendikten sonra eşimin desteğiyle resim yapmayı sürdürdüm. Bu süreçte 5 masal ve hikaye kitabı için kara kalem çalışması yaptım. Bu çizimler kitaplarda yer aldı. Tarım işçiliği yaptığım için ağırlıklı olarak kara kalem çalışması yapıyorum çünkü yağlı boyaya ayıracak hem maddi imkanım hem de zamanım yok." dedi.Dağ, resim yapmayı sürdüreceğini belirterek, kendisini geliştirip daha büyük sergiler açmayı hedeflediğini kaydetti."Bir zamanlar Türkiye"Çizdiği bazı resimlerde Türk askerinin merhametini kağıda yansıtan ve "Bir zamanlar Türkiye" adını verdiği resmi anlatan Dağ, "Dış mihraklar Türkiye'yi, Müslüman ülkeleri bitirmeye çalışıyorlar ama bitiremeyecekler. Çok şükür Allah'a, Erdoğan'ımız var." şeklinde konuştu.Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önceki Türkiye'yi ayağında pranga bulunan ve dört duvar arasına mahkum edilmiş bir insan tasviriyle çizdiğini bildirerek, şunları kaydetti:"Hiçbir şey yapamaz, dış ülkelere bağımlı haldeydik. Borcumuz vardı çok şükür Erdoğan geldi, borçlarımızı bitirdi. Türkiye'yi güçlendirdi, ayağa kaldırdı. Türkiye'ye 'hasta adam' diyorlardı ama şimdi Türkiye güçlü adam. Ayağındaki prangadan kurtuldu. Çok şükür. Erdoğan'ımız geldi. Allah onu başımızdan eksik etmesin. O'nunla inşallah daha da güçleneceğiz. O, nasıl 'biz halkımıza sevdalıyız' diyorsa biz de ona sevdalıyız."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini anlatan Dağ, "Sayın Başkanım Erdoğan sadece bize değil ümmete, mazluma, dünyanın tüm mazlumlarına güneş gibi doğdu. Cumhurbaşkanımıza hep birlikte sahip çıkmalıyız. Biz sadece kendi bekamız için değil ümmetin bekası için Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmalıyız. Resimlerimde bunu ifade ediyorum." diye konuştu.