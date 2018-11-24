Tarım İşçisi Öğrencilerden Şampiyon Voleybolcu Yetiştirdi

24 Kasım 2018 Cumartesi 12:50



24 Kasım 2018 Cumartesi 12:50

Tolga YILDIRIM ANTALYA-DHA) ANTALYA'da serada çalışıp, ev işlerine yardım ettiği için kızlarının okul voleybol takımında oynamasına izin vermeyen ailelerle tek tek görüşüp 6 ayda ikna eden beden eğitimi öğretmeni Sinem Levent, öğrencileriyle voleybolda 4 yıl üst üste şampiyonluk yaşadı. Şampiyon takımdaki öğrenciler, Antalyaspor'un altyapısında oynadıkları maçlarda başarılarıyla ailelerinin gururu oldu.Beden eğitimi öğretmeni Sinem Levent, 6 yıl önce Rize'den atandığı Antalya'nın Kepez ilçesi Zeytinlik Mahallesi'ndeki Ahmet Leman Baydar İlk ve Ortaokulu'nda görevine başladı. Zeytin bahçeleri ve seraların arasındaki okulunda çocuklara beden eğitim dersi veren Sinem öğretmen, maddi imkanlarının yetersizliği nedeniyle sosyal aktivitelerden uzak kalan öğrencilerinin spora yönelmesi için çalışma başlattı. Okuldan kalan zamanlarında ev işlerinde, bahçe ve seralarda çalışarak ailesine yardımcı olan çocuklardan kız voleybol takımı kurmaya karar veren Sinem öğretmen, öğrenci taraması yaptı.AİLELERİ 6 AYDA İKNA ETTİBeden eğitimi derslerinde öğrencilerine voleybol eğitimi veren Sinem öğretmen, başarılı kız çocuklarından 20 kişilik takım oluşturdu. İlk antrenmana katılan kızların sayısının yetersizliğine üzülen Sinem öğretmen, öğrencileriyle görüştüğünde ailelerin çocuklarına okul takımına katılmaları için izin vermediğini öğrendi. Bunun üzerine Sinem öğretmen, okuldan sonra ev işi yapan, bahçe ve seralarda büyüklerine yardım ettiği için çocuklarının okul takımına katılmasını istemeyen velilerle tek tek konuştu. Yaklaşık 6 ay süren ikna çabasının ardından veliler, çocuklarının okul voleybol takımında oynaması, derslerinden kalan zamanda da antrenman yapması için izin verdi.BODRUM KATINDA DİZ ÇÖKEREK ANTRENMANOkulun yakınında salon olmaması nedeniyle Sinem öğretmen, okul idaresinden bahçeye voleybol sahası yapılmasını talep etti. File ile iki direğin okul bahçesine yerleştirilmesiyle oluşan sahada Sinem öğretmen, öğrencileriyle voleybol antrenmanlarına başladı. Kış aylarında soğuk ve yağmurlu havada antrenman yapmakta zorlanan Sinem öğretmen, okulun bodrum katında çocuklarını çalıştırmaya devam etti. Bodrum katta fayans zeminde voleybolcu yetiştiren Sinem öğretmen, antrenman yaparken topun tavana çarpıp, üst katlarda ders gören diğer öğrencileri rahatsız etmemek için farklı çalışma metotları uyguladı. Öğrencileriyle fayans zemine diz çöken Sinem öğretmen, sporcularına pas çalışması yaptırarak, voleybolu sevdirdi.4 YIL ÜST ÜSTE ŞAMPİYONLUKOkul takımındaki sporcularıyla müsabakalara katılan Sinem öğretmen, il bazındaki turnuvalarda ilk yılında başarı elde edemedi. Öğrencileriyle pes etmeyen ve daha güçlü bir takım olmak için haftanın 4 günü antrenman yapan Sinem öğretmen, 2015 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi Okullar Ligi'nde şampiyonluk kazandı. Aynı yıl küçükler kategorisinde Antalya dördüncüsü olan Sinem öğretmen ve sporcuları, bugüne kadar da 4 yıl üst üste Okullar Ligi'nde şampiyonluk yaşadı. İki sene önce hem şampiyonluk hem de il birinciliğini elde eden kız voleybol takımı, son dört yılda katıldıkları her turnuvada kupa kazandı.OKULDAN ANTALYASPOR'AOkul takımının başarısı üzerine Antalyaspor Bayan Voleybol takımı yöneticileri, sporcuları kırmızı beyazlı takımın altyapısına dahil etti. Bir dönem serada çalıştığı, evde aile işlerine yardım ettiği için velilerin voleybol takımına göndermek istemediği öğrenciler, Antalyaspor formasıyla minikler kategorisinde lig maçlarında oynamaya başladı. Son 1 yıldır haftanın iki günü Antalyaspor'a ait tesislerde yeni takımlarıyla antrenman yapan genç sporcular, okul takımının başarısı için de Sinem öğretmen ile okul bahçesindeki ve bodrum kattaki alanlarında çalışmalarına devam ediyor.ANTALYA'NIN EN İDDİALI TAKIMIOkulda kız voleybol takımı kurduğu ilk dönemde yaşadıkları zorlukları anlatan Sinem Levent, şöyle konuştuBizim maceramız 6 yıl önce benim okula tayinimin çıkmasıyla başladı. Öğrencilerimle başlangıçta çok sıkıntı yaşadık. Aileler voleybola olumlu bakmıyordu. Çocuklar serada çalışıyor, okuldan sonra evde ve bahçede ailelerine yardım ediyordu. Voleybola ayıracak vakitleri yoktu. Zorlu süreçte velilerle görüşerek ikna ettik. Çocuklar da voleybolu sevip, takıma katılmak için anne ve babalarına çok ısrarcı oldu. Çocuklarımla başladığımız bu yol çok güzel gidiyor. Şampiyonluklar yaşadık ve hala Antalya'nın en iddialı takımlarından birisiyiz.ÖĞRENCİLERİNE YENİ HAYAT KAZANDIRDIOkul takımında yer alan öğrencilerin Antalyaspor'un altyapısında ve minikler kategorisinde yer almasından dolayı mutluluk yaşadığını vurgulayan Sinem öğretmen, Biz çocuklarımıza iyi bir şeyler kazandırabilmek için mücadele ediyoruz. Bunu da başardığımızı sanıyoruz. Bizim okulumuzda artık, sadece serada çalışan, okuldan sonra ailelerine yardım eden çocuk yok. Zil çaldığında voleybol sahasına çıkan çocuklarımız var. Okulumuzda voleybol kültürü oluşturduk. Öğrencilerimizin sporu sevmesini sağladık. İlk zamanlarda okul takımımızın forması yoktu. Beyaz tişörte yazdığımız numaralardan forma yaptık. Dışarıda çocukların üstü çamur oluyordu. Okulun bodrum katında antrenman yaparken dizleri acıyordu. Tüm bunları geride bıraktık. Eskiden çocuklarının voleybol oynamasına izin vermeyen veliler, onların başarısıyla mutlu oluyor. Takıma her yıl yeni öğrenciler kazandırmak için ailelerle görüşmelerimiz devam ediyor diye konuştu.BABASININ GURURU EN BÜYÜK MUTLULUĞUSinem öğretmenin anne ve babasıyla görüşmesinden sonra antrenmanlara başlayıp, başarısıyla okul takımında ikinci kaptan olan 12 yaşındaki Gülnur Çakan, Ben voleybolu çok seviyordum. Ama ailem takıma gelmeme izin vermedi. Okuldan kalan zamanlarda evde kardeşime bakıyordum. Bahçede, serada aileme yardım ediyordum. Sinem öğretmenim annem ve babamı ikna etti. Şimdi voleybolda başarılı olduk. Babam başarımla çok gurur duyuyor. Ben de çok mutluyum dedi.