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Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 14 yaralı

Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüs, arka sağ lastiğinin patlaması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkıp takla attı. Kaza'da 4'ü ağır 14 işçi yaralandı.

23.10.2019 21:23

Niğde'de, tarım işçilerini taşıyan minibüs lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada, 4'ü ağır 14 Suriyeli tarım işçisi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde sıralarında Niğde-Çamardı yolu Ovacık Köyü yakınlarında meydana geldi. Tarım işçileri taşıyan, 01 MA 3159 plakalı minibüsün arka sağ lastiğinin patlaması sonucu adı açıklanmayan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkıp takla attı. Kazada, 14 işçi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI, 4'ÜNÜN DURUMU AĞIR

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 14 yaralı

Niğde, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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