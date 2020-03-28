Tarım Kredi'den çiftçilere 2 ay faizsiz erteleme

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, koronavirüs salgınının olumsuz etkilerinin önüne geçmek için gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, "Vadesi nisan ve mayısta dolacak kredilerin anapara ve faiz tutarları 2 ay süreyle faizsiz ertelenecek" dedi.

Kaynak: Dunya.com