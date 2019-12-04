Haberler » Ekonomi » Tarım Kredi ile Rusya Federasyonu Kooperatifleri Merkez Birliği iş birliği protokol imzaladı - Ekonomi

Tarım Kredi ile Rusya Federasyonu Kooperatifleri Merkez Birliği iş birliği protokol imzaladı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) ile Rusya Federasyonu Kooperatifleri Merkez Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

04.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:46Tarım Kredi ile Rusya Federasyonu Kooperatifleri Merkez Birliği iş birliği protokol imzaladı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) ile Federasyonu Kooperatifleri Merkez Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, Rusya Federasyonu Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dmitry Zubov ile daha önce iş birliğini geliştirme kararı aldıklarını söyledi.
Poyraz, iş birliği protokolü kapsamında, her iki ülke arasındaki ilişkilere paralel tarafların da ilişkilerinin daha da gelişeceğini belirterek, protokolle özellikle eğitim alanında karşılıklı tecrübe paylaşımı olacağını ifade etti. Poyraz, "İş birliklerimiz diğer şirketlerimizin çalışmaları ve her iki ülkenin ticari ilişkileri anlamında ticarete katkı sağlayacak boyutuyla da devam edecek." dedi.
Zubov da protokolle Türkiye ile ve tarım alanında iş birlikleri olacağını belirtti.
Poyraz ve Zubov daha sonra protokolü imzaladı.
Protokolle Türkiye ile Rusya arasındaki iş birliğinin pekiştirilmesi konusunda kooperatiflerin potansiyeli kullanılarak girişimcilik ve bölgeler arası projeler kapsamında karşılıklı etkileşimin artırılması amaçlanıyor.

Rusya, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

19:46 Bakan Varank Tataristan'da İnnopolis Özel Ekonomik Bölgesi'ni gezdi - Ekonomi
19:06 Borsada şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi
19:00 Borsada değer kaybeden hisseler - Ekonomi
19:00 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi
18:58 Borsada işlem hacmi sıralaması - Ekonomi
12:33 Yunan milyarder, taciz nedeniyle 58 milyon dolar tazminat ödeyecek - Ekonomi
11:26 Gazetede görüp haberdar olduğu devlet desteği sayesinde milyonluk tesis kurdu - Ekonomi
11:06 Altın yükselişe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi
10:54 Gauguin'in "Te Bourao II" tablosu 10,5 milyon dolara alıcı buldu - Ekonomi
10:28 Dolar güne sınırlı düşüşle başladı! İşte son durum - Ekonomi
19:31 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Babacan ve Davutoğlu yarım puan da oy alsalar AK Parti'nin canını yakacak - Haberler
18:22 Doktorun, estetik operasyon yaptığı hastalarının fotoğraflarını servis ettiği iddiası Zonguldak'ı karıştırdı - Haberler
18:17 Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş - Haberler
18:01 Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kulislere sızdı: Bizim Parti - Haberler
17:49 NATO tarihinde ilk kez Çin'in yükselişi ele alındı - Haberler
4.12.2019 19:50:41