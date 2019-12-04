Haberler » Güncel » Tarım Kredi ile Rusya Federasyonu Kooperatifleri Merkez Birliği iş birliği protokol imzaladı - Haber

Tarım Kredi ile Rusya Federasyonu Kooperatifleri Merkez Birliği iş birliği protokol imzaladı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) ile Rusya Federasyonu Kooperatifleri Merkez Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

04.12.2019 17:55 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:57
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) ile Federasyonu Kooperatifleri Merkez Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, Rusya Federasyonu Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dmitry Zubov ile daha önce iş birliğini geliştirme kararı aldıklarını söyledi.
Poyraz, iş birliği protokolü kapsamında, her iki ülke arasındaki ilişkilere paralel tarafların da ilişkilerinin daha da gelişeceğini belirterek, protokolle özellikle eğitim alanında karşılıklı tecrübe paylaşımı olacağını ifade etti. Poyraz, "İş birliklerimiz diğer şirketlerimizin çalışmaları ve her iki ülkenin ticari ilişkileri anlamında ticarete katkı sağlayacak boyutuyla da devam edecek." dedi.
Zubov da protokolle Türkiye ile ve tarım alanında iş birlikleri olacağını belirtti.
Poyraz ve Zubov daha sonra protokolü imzaladı.
Protokolle Türkiye ile Rusya arasındaki iş birliğinin pekiştirilmesi konusunda kooperatiflerin potansiyeli kullanılarak girişimcilik ve bölgeler arası projeler kapsamında karşılıklı etkileşimin artırılması amaçlanıyor.
Tarım Kredi ile Rusya Federasyonu Kooperatifleri Merkez Birliği iş birliği protokol imzaladı

Rusya, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:25 Mehmet Soytürk, Salomon Cape Town Ultra Trail'de parkur rekoru kırdı - Haber
19:24 Mehmetçik'ten Pınar bebeğe ziyaret - Haber
19:21 Spor İstanbul'dan Dünya Engelliler Günü etkinliği - Haber
19:20 Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 4 - Bursaspor: 2 (Maç sonucu) - Haber
19:15 Yozgat'a mevsimin ilk karı yağdı - Haber
18:34 Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti - Haber
18:20 Son dakika: Ordu Valiliği'nden Ceren Özdemir açıklaması: Katil zanlısı suçunu itiraf etti - Haber
17:23 Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı - Haber
17:23 Terör örgütü YPG, Rasulayn'da sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 2 yaralı - Haber
17:20 Vatandaşlardan bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısına linç girişimi - Haber
18:22 Doktorun, estetik operasyon yaptığı hastalarının fotoğraflarını servis ettiği iddiası Zonguldak'ı karıştırdı - Haberler
18:17 Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş - Haberler
18:01 Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kulislere sızdı: Bizim Parti - Haberler
17:49 NATO tarihinde ilk kez Çin'in yükselişi ele alındı - Haberler
17:18 NATO basın toplantısına Türkiye damga vurdu! Erdoğan'ın yaptığı görüşmeler gündem belirledi - Haberler
4.12.2019 19:26:15