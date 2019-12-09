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Tarım Kredi Kooperatifleri hakkında bakanlığa şok rapor

Türkiye genelinde 1 milyon 100 bin çiftçi ortağı bulunan Tarım Kredi Kooperatifleri ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığına verilen kapsamlı raporda, Tarım Kredi Kooperatiflerindeki mevcut sistemin çiftçiye değil, üst düzey yöneticilere ve personele hizmet ettiğine dikkat çekildi.

09.12.2019 10:07 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:12Tarım Kredi Kooperatifleri hakkında bakanlığa şok rapor
Türkiye genelinde 1 milyon 100 bin çiftçi ortağı bulunan Tarım Kredi Kooperatifleri ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığına verilen kapsamlı raporda, Tarım Kredi Kooperatiflerindeki mevcut sistemin çiftçiye değil, üst düzey yöneticilere ve personele hizmet ettiğine dikkat çekildi.

Çiftçinin en önemli kuruluşu olan Tarım Kredi Kooperatifleri ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'na rapor verildiği iddia edildi. Eski Teftiş Kurulu Başkanı Murat Ortoğlu tarafından hazırlanan raporda, Merkez Birliği'nin gübre politikası, iştirakler politikası yönetim denetim sistemi,ve kredi politikasıyla ilgili çarpıcı tespit ve önerilere yer verildi.

Çiftçi, gübreyi yüzde 20 pahalı kullanıyor

Raporda en dikkat çeken madde gübre konusundaki uyarılar oldu. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği personeli ve Yönetim Kurulu üyelerinin, tüm kimyevi gübre ihtiyacını iştiraki olan Gübretaş'tan bayilik sözleşmesi yaparak ihalesiz olarak aldığına dikkat çekilen raporda, bu uygulamanın hem Tarım Kredi'yi finansal risklere soktuğu, ortakların ucuz gübre almasını engellediği kaydedildi. Raporda, "Tarım Kredi'nin ihtiyacı olan kimyevi gübreyi ihale yoluyla toplu alım şeklinde alması durumunda, en az yüzde 20 civarında fiyat avantajı yakalaması çok rahatlıkla mümkündür" ifadelerine yer verildi.

Kontrolsüz bir şekilde şirketleşiyor

Tarım Kredi Kooperatifleri'nin ve birliklerinin şirketleşmesinin kontrolsüz bir hale geldiği iddia edilen raporda üst düzey yöneticilerin şirketleşerek hesap vermekten kurtulduğuna dikkat çekildi.

Çiftçinin kaynakları yapısal sorunlardan dolayı verimli kullanılamıyor

Raporda, "Tarım Kredi Kooperatifleri ve birliklerinin hem yönetim-denetim hem de finansal sisteminin işleyişi açısından çok önemli yapısal-bünyesel sorunları bulunmaktadır. Bu yapısal ve bünyesel sorunlar yüzünden mali kaynaklar verimli kullanılamamakta ve yönetilememektedir" ifadeleri dikkat çekti. - ANKARA

Güncel

Kaynak: İHA

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