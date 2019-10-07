Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarına sabit faizli kredi imkanı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından çiftçi ve üreticilere yönelik başlatılan sertifikalı tohum ve yemlerde sabit vadeli satış ve hayvan yemi kampanyasına ilişkin, "Ortaklarımıza kredi maliyetlerini baştan bilecekleri bir uygulamaya bugün başlıyoruz. Hazine Maliye Bakanlığımızın finansman kararnamesi kapsamında destekleme kapsamına aldığı sertifikalı tohum ve yem kullanımı ile ilgili olarak



bakanlığımız ile potansiyelimizi birleştirerek ortaklarımıza farklı bir kredilenme metoduna geçiyoruz" dedi.



Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından çiftçi ve üreticilere yönelik başlatılan sertifikalı tohum ve yemlerde sabit vadeli satış ile karma hayvan yemi kampanyasına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği gerçekleşen toplantıda, Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kooperatif ortaklarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildi.



"Ortaklarımıza kredi maliyetlerini baştan bilecekleri bir uygulamaya bugün başlıyoruz"



Projenin detaylarına ilişkin bilgiler veren Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, "Ortaklarımıza kredi maliyetlerini baştan bilecekleri bir uygulamaya bugün başlıyoruz. Sabit maliyetli vadeli satış sistemi bu. Pilot olarak sertifikalı tohum ve yem kullanımı ile başlıyoruz.Hazine Maliye Bakanlığımızın finansman kararnamesi kapsamında desteklemeye aldığı sertifikalı tohum ve yem kullanımı ile ilgili olarak bakanlığımız ile potansiyelimizi birleştirerek ortaklarımıza farklı bir kredilenme metoduna geçiyoruz. Burada daha somut olarak söyleyecek olursak; bu uygulama ile öncekilerden farklı olarak değişken faiz uygulaması vardı, çiftçi faiz değişikliğinden doğrudan etkileniyordu. Şuanda bu uygulamamızla bu iki üründe faizi sabitliyoruz. Çiftçimiz baştan ne ödeyeceğini bilecek. 10 bin lira sertifikalı tohum ve yem kredisi kullanan ortaklarımız bir yıl sonra 10 bin 400 lira ödeme yapacak. Hem yemde, hem bunu sertifikalı tohumda yapıyoruz. Hazine Maliye Bakanlığımızın sağladığı imkanı kendi imkanımızla birleştirdiğimiz için çiftçilerimize şu hatırlatmayı yapmak istiyoruz, indirimli krediden yararlanma noktasında çiftçilerimizin bir takım kriterleri yerine getirmesi gerekiyor. Sertifikalı tohum kampanyasından yararlanan çiftçimiz, TARSİM sigortasını yaptırmak zorundadır. Yaptırmadığı takdirde Hazine Maliye Bakanlığımızın kriterinin dışına çıktığı için bu çiftçimizi kampanya dışına çıkarmış olacağız" dedi.



"Çuvalda 8 liralık indirim yapıyoruz"



Diğer kampanya kapsamında sertifikalı tohum dışında yem satışlarıyla ilgili indirim kampanyası başlattıklarını duyuran Poyraz," Yem satışlarımızla ilgili olarak indirim kampanyası başlatıyoruz. Özellikle, hayvancılarımız için maliyetlerini aşağıya çekme noktasında bir kampanya bu. Yem guruplarına göre bu indirim oranı değişiklik arz ediyor. Biz 50 kilogram çuvalda 8 liralık indirim yapıyoruz. Bu farklı fiyatlardaki ürünlere indirim olarak farklı yansıyor. Yüzde 15 gibi ciddi bir indirim oranına tekabül ederken bazılarında yüzde 10'a tekabül ediyor. Sığır- süt yemi 18 proteinli yem; 76 liradan, 68 liraya düşüyor. En çok çiftçilerimizin kullandığı sığır ve besi yemi var; 71 liradan 63 liraya düşüyor. Buzağı yemleri dediğimiz yemlerde yüzde 15'e yakın bir indirim başlatmış oluyoruz. Üreticimiz, Hazine Maliye Bakanlığımızın kredisinden kullanmak isterse hem bu indirimden yararlanacak, hem Tarım Kredinin imkanlarıyla ortaklarımıza sunduğumuz kredi imkanından yararlanmış olacak. Biz Tarım kredi kooperatifi olarak devletimizin Hazine ve Maliye Bakanlığımızın, Tarım ve Orman Bakanlığımızın imkanlarını kendi projelerimizle örtüştürerek ortak ne tür proje yaparız bunun gayreti içinde olacağız".



Yemde indirimi herkes için yapmış olduk. Mevcut fiyatına göre çuval 50 liraysa onun içinde 8 lira, çuval fiyatı 80 liraysa onun içinde 8 lira indirim yapmış olduk. Tüm üreticilerimiz Tarım Kredi Kooperatiflerine giderek peşin alımlarında istifade edebilecekler bu rakamlardan. Ortağımız aynı zamanda ben bunu peşin almak istemiyorum, kredili almak istiyorum derse hem bu indirimden yararlanacak aynı zamanda aynı yemi kredili olarak alma imkanı var. Tarım kredinin ürettiğini tüm yem çeşitlerini kapsayacak bir kampanyadır. Çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı olması gerekiyor çiftçimizin. Sigorta noktasında kesinlikle TARSİM sigortası olmazsa olmaz. Hayvan kredisi için bu hayvanların sigorta kapsamına alınması gerekiyor. TARSİM sigorta poliçesinin yüzde 50'si Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenmekte" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA