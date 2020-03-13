Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Tarım Kredi: Marketlerimizde fiyat atışı yok - Ekonomi

Tarım Kredi: Marketlerimizde fiyat atışı yok

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "Manüpilatif fiyat hareketlerine karşı daha aktif rol alacağız" açıklamasında bulundu.

13.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:42
Tarım Kredi: Marketlerimizde fiyat atışı yok
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "Manüpilatif fiyat hareketlerine karşı daha aktif rol alacağız" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Fahrettin Poyraz, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı Ekonomi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı Ekonomi
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor Ekonomi
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar Ekonomi
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek Ekonomi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü Ekonomi
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü