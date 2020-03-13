Tarım Kredi: Marketlerimizde fiyat atışı yok
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "Manüpilatif fiyat hareketlerine karşı daha aktif rol alacağız" açıklamasında bulundu.
13.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:42
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "Manüpilatif fiyat hareketlerine karşı daha aktif rol alacağız" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Fahrettin Poyraz, Ekonomi
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