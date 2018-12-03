Tarım Kredi ve Kooperatifleri ve Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Arasında İş Birliği Protokolü

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:37



03 Aralık 2018 Pazartesi 17:37

Tarım Kredi ve Kooperatifleri ve Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı. Tarım Kredi ve Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "Geçen sene yaklaşık 40 milyonu sözleşmeli üretimle ortaklarımızdan ürün alımı gerçekleştirirken, bu rakamı bu sene 150 milyon TL'ye çıkardık" dedi.Tarım Kredi ve Kooperatifleri ve Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokolün imzalanmasından önce bir konuşma gerçekleştiren Tarım Kredi ve Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "Kuruluş gayesine baktığımızda kooperatifimiz yardımlaşma ve dayanışma esaslı bir organizasyon olarak şekillenmekte.Tarım Kredi Kooperatifleri 17 bölgede bin 625 kooperatif, 207 şubesi ve yaklaşık 900 bin ortağıyla üretici tarafında yer alan aynı zamanda da tüketiciye ulaşma anlamında da 80 milyon vatandaşımızı da kendisine bir nevi paydaş olarak gören bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla Tarım Kredi Kooperatifleri ortakları için, ortakların girdilerini temin noktasında kurulmuş sonrasında üretilen ürünün de pazara değerinde ulaştırılmasını amaçlayan bir kuruluş olarak karşımıza çıkmakta" ifadelerini kullandı."Geçen sene yaklaşık 40 milyonu sözleşmeli üretimle ortaklarımızdan ürün alımı gerçekleştirirken, bu rakamı bu sene 150 milyon TL'ye çıkardık"'Önümüzdeki süreçte piyasadaki fiyatların da istikrarının korunması anlamında Tarım Kredi Kooperatifleri olarak bundan sonra biraz daha fazla sorumluluk almak istiyoruz" diyen Poyraz, konuşmasına şöyle devam etti:"Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarına yaklaşık 9 milyar gibi bir kredi kullandırmakta. 9 milyar TL kredinin yaklaşık yüzde 80'ini de ortaklarına aynı kredi olarak kullandırmakta. Yani ortaklarımız bize geldiğinde ihtiyacı olan ne varsa bizden alabilmekte. Buna karşılık olarak biz bunları kendilerine kredi şeklinde verebilmekteyiz. Önümüzdeki süreçte piyasadaki fiyatların da istikrarının korunması anlamında Tarım Kredi Kooperatifleri olarak bundan sonra biraz daha fazla sorumluluk almak istiyoruz. Bu çerçevede kendimize bu amacı gerçekleştirme noktasında yeni ortaklar edinme tarafındayız. Tarım Kredi Kooperatifleri geçen yıl yaklaşık 450 milyon TL civarında ortaklarından ürün alımı yaptı. Bu seneki rakamımız 750 milyon TL civarında olacak. Geçen sene yaklaşık 40 milyonu sözleşmeli üretimle ortaklarımızdan ürün alımı gerçekleştirirken, bu rakamı bu sene 150 milyon TL'ye çıkardık. Bugün Türkiye Makarna Derneğiyle imzalayacağımız ve önümüzdeki 10 yıllık dönemi kapsamasını hedeflediğimiz bu protokolle de aslında sistemini oluşturmaya çalıştığımız bu mekanizmanın en önemli ayaklarından birini gerçekleştiriyoruz. Türkiye buğday noktasında kendi kendine yeterli bir ülke konumunda. Özellikle katma değeri yüksek ve sanayiye yönelik olarak buğday üretimi dediğimiz zaman bu noktada sıkıntılar yaşamaktayız. Yıllık 3 milyon ton olan ihtiyacımızın yaklaşık 600 bin tonunu biz yurt dışından ithal etmek durumundayız. Bizim amacımız sezona hazır bir ürünü sezon öncesinden sözleşmeli üretim modeliyle ortaklarımıza ürettireceğiz. Bütün tarafların ve ülkemizin kazanacağı bir iş ortaklığı kurmaya çalışıyoruz.""Bu iş birliği neticesinde istediğimiz tohumları ekip istediğimiz tohumları farklı hale getirerek hem üretimdeki verimliliği artıracak hem kalitemizi yükselteceğiz"Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu ise, "Makarnalık buğdayın gelişimi veya buğdayın ülkemizdeki artış rakamları çok önemli. Yaklaşık 10 bin yıldır bu bölgede buğday yetişiyor. 1920'den beri yapılan çalışmalar sonucunda pek çok yerel kültür ve yerel çeşitlerde geliştirildi. Ülke olarak uzun yıllardır doğanın ve insanın yaptığı seçimlerle ekolojilere uyum sağlayan genetik tabanı geniş materyale, yurt içi ve yurt dışında büyük bir makarnalık buğday ürünleri pazarını ve üçüncü büyük makarna üreticisi, ikinci ihracatçı statüsüne ulaşmış konumdayız. Bu iş birliği neticesinde istediğimiz tohumları ekip istediğimiz tohumları farklı hale getirerek hem üretimdeki verimliliği artıracak hem kalitemizi yükselteceğiz hem de çiftçimize daha fazla giriş sağlamış olacağız" şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından karşılıklı olarak protokol imzalandı. - ANKARA