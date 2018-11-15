Tarım Makineleri İhracatında Hedef 800 Milyon Dolar

15 Kasım 2018 Perşembe 14:36



15 Kasım 2018 Perşembe 14:36

Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, tarım ve ormancılıkta kullanılan makinelerinin ihracatında 800 milyon dolar yılsonu hedefine rahatça ulaşacağını söyledi.Bologna'da düzenlenen ve 40 ülkeden 2 bin firmanın katılımıyla gerçekleşen EIMA Fuarı, bu yıl Türkiye'den 75 imalatçı firmayı ağırladı. 70 milyar dolar hacimli bir küresel ihracat gücünü bu fuarda buluşturan ve makine pazarlarımız içinde ilk dörtte yer alan İtalya'da, Türk makine sektörü yoğun bir tanıtım faaliyeti gerçekleştirdi. Türkiye'nin makinecileri tanıtım çalışmalarında 'Her şeyin başladığı toprakların sahibi biziz' sloganıyla, Anadolu'nun insanlık tarihinde yerleşik tarımın ilk kez gerçekleştiği coğrafyanın bir parçası olduğuna vurgu yaptı."Tarım makineleri ihracatında yüzde 23,6 artış yaşandı"İtalya'nın tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler alanında yenilikçi yaklaşımı, bilgi ve deneyim üstünlüğüyle rekabette çok güçlü bir konumda olduğuna vurgu yapan Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, "Tarım makineleri ihracatımızda 2'inci sırada yer alan İtalya, Türkiye'nin makinecileri için sektörde bilinirliği arttırmada stratejik öneme sahiptir. Tarım ve ormancılıkta kullanılan makinelerin en önemli buluşma noktası olan fuarda, makinelerimizin kalitesini, performans ve gücünü tüm dünya görmüştür. Yılın ilk 10 ayında tarım ve ormancılıkta kullanılan makinelerinin ihracatımızı yüzde 23,6 artırarak 672 milyon dolara taşıdık, İhracatçı birliğimiz ve sektörel derneklerimizin el birliği ile sürdürdüğü etkin faaliyetler sayesinde tarım makineleri ihracatında 800 milyon dolar yılsonu hedefimize rahatça ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.Türkiye'de uzun zamandır cari fazla veren tarım makineleri sektörünün, dış ticaret rakamlarını olumlu etkileyerek ekonomiye değer kattığına vurgu yapan Karavelioğlu, şunları söyledi: "Bu sektör bütün makine dallarının bir buluşma noktasıdır. Elektronik ve yazılımla entegredir; traktörler, iş makineleri, araç üstü ekipmanlar, sulama, pompa, vana, iklimlendirme, elleçleme, depolama, hidrolik, pnömatik, güç aktarma sistemleri gibi hemen bütün segmentlerinin en üst teknolojilerini bir araya getirir. Sistem yaklaşımını ortaya koyarak hızlı katma değer artışının sağlanabileceği bir fırsat alanıdır. Bu alandaki başarımız bir tesadüf değil çünkü Türkiye'nin Makinecileri'nin sadece tarım makineleri alanında değil, makine sektörünün hiçbir kolunda kalite ve teknoloji eksikliği bulunmamaktadır. Ürünlerimizin verimlilikleri sürekli artarken, ihraç birim fiyatlarının yükselmesi uzun yıllara dayanan tecrübe ve yatırımlarımızın bir karşılığıdır"."Dünya çiftçilerinden gördüğümüz ilgiden memnunuz"Türkiye'nin tarım makineleri teknolojilerinde uluslararası alanda tanınan güçlü markalar geliştirdiğine dikkat çeken Karavelioğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Türk tarım makineleri sektörü, dünya tarımının çok büyük bir kısmını yapan küçük ve orta ölçekli tarım işletmeciliğine yönelik makineler başta olmak üzere, alanında ciddi bir deneyim ve bilgi birikimine sahiptir. İmalatçılarımız büyük ölçekli ve ileri teknolojili tarımsal üretime yönelik adımları da süratle atmaktadır. Bu sektör üniversitelerle en yakın ilişkide olan faaliyet alanımızdır. Özellikle geleneksel tarımdan modern tarıma geçiş sürecinin yaşandığı ülkelerden yaygınlaşarak artan bir talep görüyoruz. Makinelerimizi hızla akıllı tarım uygulamalarında kullanılacak hale getiriyoruz, Bologna'da sergilediğimiz yeni ürünlerin katılımcılardan büyük ilgi gördüğünü gözlemledik. Korumacı politikaların tarımı da yerelleştirip, yerlileştireceği ve tarımsal yatırımların hızla büyüyeceği bir dönemde dünya çiftçilerinden gördüğümüz ilgiden memnuniyet duyuyoruz". - İSTANBUL