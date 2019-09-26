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Tarım makinesi hırsızları tutuklandı

Başkentte tomruk yükleme makinesi çalan 2 kişi tutuklandı.

26.09.2019 09:28Tarım makinesi hırsızları tutuklandı
Başkentte tomruk yükleme makinesi çalan 2 kişi tutuklandı.
Çamlıdere ilçesinin Bakırlı Yaylası'nda M.A'ya ait bir tomruk yükleme makinesinin çalındığı bildirildi. İhbar üzerine, harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlığı S.D, H.E. ve H.A'nın yer aldığı şebekenin gerçekleştirdiğini belirledi.
Hırsızlık zanlıları jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Tomruk yükleme makinesi ise Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesi'nde bulunarak sahibine teslim edildi.
İfadeleri alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Çamlıdere, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

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