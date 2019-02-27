Tarım Organize Sanayi Bölgeleri, Tarım İhracatına Büyük Destek Olacak

Kaynak: İHA

Türkiye'de 82 milyon insanın beslenmesi için üretim yapan, Türkiye'nin ihtiyacını karşıladıktan sonra ülkeye yıllık 23 milyar dolara yakın döviz kazandıran tarım sektörü, İzmir'de kurulacak Tarım Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ile 2023 yılı ihracat hedeflerine koşar adım gidecek.2005-2015 yılları arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görev yapan Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, Ege İhracatçı Birliklerinde (EİB) tarım üreticileri ve ihracatçılarıyla bir araya geldi. Ziyarette konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Bölgesi'nden yapılan tarım ürünleri ihracatının 5 milyar doları geçtiğini, Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatının yüzde 22'sinin Ege Bölgesi'nden yapıldığını kaydetti. Ege Bölgesi'nde tarım ihracatının artması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan '100 günlük Eylem Planı'nda yer alan Tarım Organize Sanayi Bölgelerinin kurulumu için önemli mesafe kat ettiklerini dile getiren Eskinazi, "Tarım OSB'ler tarım sektörü için öncü olacak. Bir kısmında jeotermal enerji ile üretim olanağı olacak. Tarım OSB'ler ile Ege Bölgesi'ndeki tarım üretim ve ihracatını ileri götürme şansımız olacak" diye konuştu. Toplantıda söz alan sektör temsilcileri dünyadaki rakipleriyle rekabetçi olabilmek için enerji maliyetlerinin düşürülmesini, tarımda işçilik sorununun çözümü için politikalar geliştirilmesini istedi.Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ise Ege Bölgesi'nin tarım üretim ve ihracatında lokomotif ve öncü bir bölge olduğunu, 150 yıllık deneyimi ile Ege Bölgesi'nin Türkiye'nin tarım üretim ve ihracatında yol gösterici kimliğini sürdüreceğine inandığını dile getirdi. Tarım sektöründe üretici, sanayici ve ihracatçıların dile getirdiği sorunları dikkatli bir şekilde dinleyen ve not alan Eker, tarım sektörünün sorunlarının çözümü için yetkili mercilere sorunları aktarma ve takip etme sözü verdi.Tarım sektörü sorunlarını sıraladıEge İhracatçı Birliklerindeki toplantıda tarım sektörü temsilcilerinin dile getirdiği sorunlar ise şunlar oldu:Tarım işletmelerinde kullanılan elektriğin indirimli bir tarifeye bağlanması, tarım sektöründe yevmiye ile çalışan işçilerin aynı gün sigortaya bildirimi konusunda düzenleme yapılması, tarım sektörünün işçi ihtiyacının karşılanması için düzenleme yapılması, Katar'a ihracatta istenen ve konteyner başına 700 dolar ile bin dolar arasında maliyete yol açan konsolosluk izninin kaldırılması, güneş enerjisi üretmek isteyen sulama kooperatiflerine güneş enerji panellerinin konulabileceği hazine arazisi tahsis edilmesi."2005-2015 dönemi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'in katıldığı toplantıya, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, İzmir Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı İbrahim Erdallı, üreticiler, ihracatçılar katıldı. - İZMİR