Tarım Orman Bakanı Pakdemirli Kiev'de- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: -...

- Tarım Orman Bakanı Pakdemirli Kiev'deTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Cumhurbaşkanlarımız tarafından belirlenen ortak hedefimiz olan 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşabilmek için daha fazla gayret göstermemiz gerekmektedir""2003 yılından bu yana ekonomisi yılda ortalama yüzde 5,9 büyüyen Türkiye; OECD ülkeleri içerisinde istikrarlı büyüyen ülkeler kategorisindedir""Bugün Türkiye; 52,2 milyar dolar tarımsal hasıla, 17,6 milyar dolar tarımsal ihracat ile Avrupa'nın en büyük tarımsal gücü haline geldi"KİEV - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bugün Türkiye; 52,2 milyar dolar tarımsal hasıla, 17,6 milyar dolar tarımsal ihracat ile Avrupa'nın en büyük tarımsal gücü haline geldi" dedi. İki günlük resmi ziyaret kapsamında Kiev'de Ukrayna -Türkiye Tarım İş Toplantısı'na katılan Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türk ve Ukraynalı işadamlarının bulunduğu toplantıda, iki ülkenin ortak hedefi olarak belirlenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşabilmek için daha fazla gayret göstermek gerektiğini söyledi."Kırım'ın yasadışı ilhakını tanımıyoruz"3 Kasım 2018 tarihinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko başkanlığında gerçekleştirilen YDSK toplantısı sırasında, savunma sanayii ve kalkınma işbirliği alanında anlaşmalar imzaladığını hatırlatan Bakan Pakdemirli, "Dostumuz, stratejik ortağımız ve Karadeniz komşumuz Ukrayna'yla ilişkilerimizin başta ekonomi olmak üzere, her alanda geliştirilmesine önem veriyoruz. Ukrayna'yla ilişkilerimiz ve işbirliğimiz gelişiyor, derinleşiyor. Ticaret, yatırımlar, turizm ve savunma sanayii alanlarında her seviyede işbirliği halindeyiz" diye konuştu.Ukrayna'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen Bakan Pakdemirli, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine verdiğimiz desteği, Karadeniz havzasında güvenlik ve istikrarın muhafazası için de önemli görüyoruz. Kırım'ın yasadışı ilhakını tanımıyoruz. Tatar soydaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunması ve durumlarının dünyaya duyurulması birincil önceliğimizdir" şeklinde konuştu."10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için daha fazla gayret göstermemiz gerek"Toplantının amacının kazan- kazan ilişkisi temelinde karşılıklı ikili tarımsal ve ticaret hacmini geliştirmek ve iş birliği olanaklarını artırmak olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, "Ayrıca bu toplantılar yalnızca iki ülke arasında dış ticaret ile sınırlı kalmamakta, tarımsal yatırım alanlarının belirlenmesi, geliştirilmesi ve sektörde yer alan firmaların sürdürülebilir ilişkiler kurması adına da önemli katkılar sağlamaktadır. Türkiye'den 25 kadar iş insanımız ile birlikte Ukraynalı meslektaşlarımız ile tanışmak, görüşmek, ticaret ve yatırım yapmak amacı ile Kiev'e geldik.Hayvancılık, balıkçılık, gıda, un, yem, süs bitkileri, tohum, fidan ve tarım makinaları gibi farklı alanlardan işadamlarımız burada. Yapılacak ikili görüşmelerde önemli ticari bağlantılar tesis edileceğine eminim" ifadelerini kullandı.Türkiye ve Ukrayna'nın yıllık ticaret hacminin 2017 yılında 3 milyar 528 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyleyen Pakdemirli, "Bunun 1 milyar 104 milyon dolarlık kısmı tarımsal ticareti kapsamaktadır. Cumhurbaşkanlarımız tarafından belirlenen ortak hedefimiz olan 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşabilmek için daha fazla gayret göstermemiz gerekmektedir. İkili ticaret hacmi hedefi için yapmamız gereken çok şey var. Bu amaca giden yolun başlangıcını Türkiye - Ukrayna Tarım İş Toplantısı olarak belirleyelim, burada oluşturulacak güçlü ticari ilişkilerin devamlılığı için kararlı adımlar atmaya devam edelim. Bölgenin güvenli limanı olan Türkiye, çevresindeki tüm sorunlara rağmen, istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. 2003 yılından bu yana ekonomisi yılda ortalama yüzde 5,9 büyüyen Türkiye; OECD ülkeleri içerisinde istikrarlı büyüyen ülkeler kategorisindedir. Bir yandan önemli altyapı projelerini hayata geçirirken; diğer yandan istihdamda ve tarımda önemli teşvikler sağlayarak ülkemizin elde ettiği bu kalkınma ivmesini daha da hızlandırmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu."Ukrayna ve Türkiye, Avrupa Birliği katılım sürecini yürütmekte olan iki ülke konumundadır"Bugün Türkiye'nin 52,2 milyar dolar tarımsal hasıla, 17,6 milyar dolar tarımsal ihracat ile Avrupa'nın en büyük tarımsal gücü haline geldiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Bu potansiyelin tüm dost ülkeler ile paylaşılması konusunda üzerimize düşeni yapmaktayız ve yapmaya devam edeceğiz. Ürettiklerimizle sadece 80 milyon vatandaşımızın değil, ülkemize sığınan yaklaşık 4 milyon Suriyeli mültecinin ve 40 milyon turistin beslenme ihtiyacını karşılıyoruz. Ukrayna ve Türkiye, Avrupa Birliği katılım sürecini yürütmekte olan iki ülke konumundadır. Türkiye Cumhuriyeti olarak tarım alanında bu süreçte her iki ülkenin ihtiyaç duyduğu bilgi ve tecrübe paylaşımı ve kurumsal altyapıların oluşturulması hususlarında işbirliğine açığız. Ayrıca ülkelerimiz arasında karşılıklı tarımsal yatırımların artırılarak Avrupa Birliği pazarında birlikte yer alma konularında da işbirliğimizin önemli olduğunu vurgulamak isterim. Türkiye'den buraya gelen iş insanlarımız, tarım sektöründe yer alan aktif girişimcilerimizdir. Bu toplantının iki ülkenin iş insanları arasında faydalı bir iletişim ve ticaret ağı oluşturacağına inancım tamdır. Şüphesiz; ülkelerin, kültürlerin, insanların en verimli iletişimleri; birbirleri ile tanıştıkları ve yüz yüze görüştükleri ortamlarda sağlanmaktadır" dedi.