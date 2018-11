Tarım Savunma Sanayinden Daha Önemli"

30 Kasım 2018 Cuma 15:41



Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli tarımın savunma sanayinden daha önemli olduğunu belirterek, "Çünkü füzeleriniz olabilir, uzay mekiğiniz olabilir helikopteriniz olabilir uçaklarınız olabilir ama buzdolabınız boşsa bunların hiçbir anlamı yok dedi. Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Konya Tarım Zirvesi Programına katılan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Konya'ya 16 yılda 7 milyarın üzerinde hibe verildiğini kaydederek, "24 milyon lira genç çiftçi projesi, 500 bin dekara yakın mera ıslahı, 185 milyon kırsal kalkınma yatırımları, büyükbaş hayvanımız 16 yılda yüzde 174 artmış. Bizler destek olduk ama başarı sizlerin. Küçükbaşta yüzde 40 artışımız var, 2.1 milyon başa çıktı. Süt üretimimiz yüzde 300'un üzerinde artışla 1,3 milyon tona gelmiş, orman ve su işlerinde de 7 milyarın üzerinde yatırım; 47 adet baraj ve gölet yapmışız, 750 bin dekar alanı sulamaya açmışız, 140 adet dere ıslahı, 100 milyon fidan, 6 adet şehir ormanı, 10 adet bal ormanı ve 10 köyde de 50 milyonun üzerinde hibe vermişiz" diye konuştu."ORMAN VARLIĞINI ARTIRAN NADİR ÜLKELERDEN BİR TANESİYİZ"Dünya'da olduğu gibi Türkiye'nin de karşısında küresel ısınmanın olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Türkiye'nin de karşısında yanlış gübreleme, erozyon gibi sebepler var. İyi haberler yok mu? Erozyon yani toprak kaybı 1970'lerde 500 milyon ton/yıl imiş. Geçen yıl itibariyle 154 milyona düşmüş. 2023 hedeflerimizde 130 milyon ton/yıl. Bu dünyada sayılı başarılardan bir tanesi... Orman varlığını artıran nadir ülkelerden bir tanesiyiz. Orman varlığını 1,5 milyar hektar artırmışız. Toplam arazilerimizin yüzde 30 orman olacak diye hedeflerimiz var. AK Parti iktidara geldiği zaman yüzde 22'siymiş bu" şeklinde konuştu."TARIM BANA GÖRE SAVUNMA SANAYİNDEN DAHA ÖNEMLİ"Çiftçilerimizin yüzde 80'inin toprağın özelliklerini bilmediğinin altını çizen Pakdemirli, "Bu da çok önemli. Toprağımızı bilirsek, kaynağımızı bilirsek ne üreteceğimizi biliriz. Çok zor ev ödeviyle karşı karşıyayız. Bu zor ev ödevini sadece devletin sadece STK'ların sadece çiftçilerin sadece üreticilerin yapması değil topyekun bu işi bir ciddiyetle ele almamız gerekiyor. Ne yazık ki tarım Türkiye'de herkesin ağzına sakız ettiği ve herkesin de konuşmaktan imtina etmediği bir alan. Biz bugün nasıl değerli ordumuzla ilgili nasıl konuşmuyorsak, bunun önemini anlamışsak, tarımın da önemini bir şekilde anlamamız lazım. Tarım bana göre savunma sanayinden daha önemli. Çünkü füzeleriniz olabilir, uzay mekiğiniz olabilir, helikopteriniz olabilir, uçaklarınız olabilir ama buzdolabınız boşsa bunların hiçbir anlamı yok. O yüzden tarımın önemini hakikaten bilmemiz lazım. Türkiye'de de görüyorum birçok insan 'yazmadan katip okumadan alim' herkes bu konuda yorum yapmaktan çekinmiyor, imtina etmiyor. Mutlaka, mutlaka, mutlaka bu işin ciddiyetini ele alıp siyasetiyle, iktidarıyla, muhalefetiyle, STK'larıyla üreticileriyle topyekun bu zor ev ödevini yapmamız gerekiyor. Ev ödevini yüzde 50 tarımsal hasılaya artırmamız lazım. Nasıl artıracağız; savaşacağımız çölleşme var, erozyon var, iklim değişiklikleri var, verim kayıpları var bunların hepsiyle... Ancak ve ancak çok akıllıca doğru bir iş planıyla ama üreticiyle el ele aşabileceğimiz bir iş" ifadelerini kullandı."TÜRKİYE AVRUPA'DA HASILADA 1'İNCİ"Avrupa'da tarımsal hasılada Türkiye'nin birinci olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Bunun lami cimi yok. Bu uluslararası istatistiklerle ön plana çıkmış rakamlardır. Bunları dahi muhalefet zaman zaman 'yok şöylesin, böylesin' diyebiliyor. Rakamların üzerinde oynamayalım. Yani muhalefet eğer eleştirilebilecek bir şey istiyorsa, derslerine çalışmadılarsa biz onlara derslerine çalışacak şekilde konuşulacak konuları veririz ama rakamları çarpıtmamızın bir anlamı yok. Türkiye'de Avrupa'da hasılada 1'inci, dünyada 7'inci, dünyada da toprak kaynakları bakımından da 17'inci" dedi. Küçük aile işletmelerinin kendileri için hala çok önemli olduğunu aktaran Pakdemirli, "Çünkü küçük aile işletmeleri sektörden çıkmıyor. O sene zarar etse bile sektörden çıkmıyor ve ısrarı var. Bizim küçük aile işletmelerini pamuklar içerisinde tutmamız lazım. Mümkün mertebe bundan sonrada her zaman küçük aile işletmelerinin yanında olacağız" diye konuştu."TÜRKİYE'NİN GENEL ANLAMDA 16 YILLIK PERFORMANSI KÖTÜ BİR PERFORMANS DEĞİL"Bakan Pakdemirli konuşmasını şöyle sürdürdü: "Türkiye geçen yıl itibariyle 15, 2019 itibariyle de 16 milyar lira civarında bir destek verecek. Bu desteklerde 2002'ye göre 8 misli artmış. Tam 8 misli. Bunun karşılığında ne elde etmişiz. Üretimimiz 8 misli artmadı ama 8 misli artan destekle bitkisel üretimimiz 98 milyon tondan 115 milyon tona çıkmayı başardı. Büyükbaşımız 10 milyon 9.9'dan 16 milyona çıkmış. Yüzde 60 büyükbaş artmış. Küçükbaşımız da 32 milyondan 44 milyona çıkmış. Yani burada göreceli bir başarı var. Daha iyi olabilir miydi buna bakmak lazım. Ama desteklerinde sizlere destekleme ve sizin de ekimle ilgili karar verme politikanızı destekler geriden geldiği için sizin ekim kararınızı etkilemiyor. Aslında biz destekleri de verirken şu ekilsin, bu ekilsin veya bu ürüne daha fazla pay verelim maksadıyla bu işi yapıyoruz. Ana maksadımız da şudur; ithalata olan ürünlerde desteklerimizi biraz daha artıralım, ihracata olan ürünlerde de pek destek vermeyelim ve tabiki havzalara göre de bu destekler ürün desenlerine göre de değişiyor. Ama Türkiye'nin genel anlamda 16 yıllık performansı kötü bir performans değil."6 AY 1 SENE DAHA TÜRKİYE'NİN İTHALATA İHTİYACI YOK GİBİ GÖZÜKÜYOR"Et konusunun çok konuşulduğunu ifade eden Bakan, "Bugün itibariyle bir hesap yaptık 6 ay 1 sene daha Türkiye'nin ithalata ihtiyacı yok gibi gözüküyor. Ette zaman zaman senelik vatandaş 6 kilo et yiyorken şimdi 15 kilo et yemeye başlamış. Ama balığı 2002'de 6 kilo yiyormuşuz, şimdi 5 kilo yiyoruz. Balıkta da 1 milyar dolar ihracatımız var. 2023 hedeflerimiz şimdiden tutmuştur. 2023 için yeni bir hedef koyduk, 2 milyar dolar ihracat yapacağız diye. Ama biraz da biz de tüketelim hep yabancı faydalanmasın bunlardan. Tavuk sektörü de fena gitmiyor 400 milyon dolar civarında bir ihracatı var. Etçiler de yakın zamanda bana geldiler 'et fazlamız var bunu ihraç edelim." Ben de dedim ki eti şimdi ihraç edersek iki ay sona yine ithalat diye bana geleceksiniz. Şimdi biraz sabredelim dedim" şeklinde konuştu."KONYA TARIMSAL KONULARLA İLGİLİ 20 KONUDA TÜRKİYE'DE LİDER KONUMUNDA"Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak da yaptığı konuşmada, "Konya tarımsal konularla ilgili 20 konuda Türkiye'de lider konumunda. En fazla büyükbaş hayvan, en fazla küçükbaş, buğday üretimi, arpa, pancar, kuru fasulye gibi alanlarda lider durumunda üretimde. Bunun yanı sıra tarım makinelerinin üretiminde de Türkiye üretiminin yüzde 65'ini sağlıyor. Bu çok önemli bir rakam. Yine tarım makinelerin ihracatında da 165 ülkeye ihracat yapmak süretiyle birinci sırada. Bunlar gösteriyor ki ilimiz gerçekten tarımda, hayvancılıkta ezelden beri olmak üzere önder rolünü devam ettiriyor" dedi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise "Konya bundan 9 bin yıl öncesinde de bir tarım şehriydi. Çatalhöyük bugüne kadar bilinen insanların birlikte yaşadığı ve tarım yaptıkları ilk yerleşim yeri. O günden bu güne kadar Konya tarımın başkenti ve merkezi olmaya devam etti. Bir taraftan tarımsal üretim yapılırken bir taraftan da tarımsal sanayide önemli aşamalar kaydedildi" diye konuştu. Konuşmaların ardından Tarım Zirvesi'ne geçilirken Bakan Bekir Pakdemirli, 81 İlden Gençlerle Genç Çiftçi Zirvesi Programına katıldı.(İHA)