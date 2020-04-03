Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tarım şehri Amasya'da çilek yetiştiriciliğine destek

Amasya'da uygulanan 'Tarım Şehr-i Amasya' programı çerçevesindeki alternatif ürün tarımının yaygınlaştırılmasına yönelik 'Çilek Yetiştiriciliği Projesi' kapsamında çiftçilere çilek fidesi, malç naylonu ve damla sulama malzemeleri dağıtımı gerçekleştirildi.

03.04.2020 16:47 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:47
Tarım şehri Amasya'da çilek yetiştiriciliğine destek
Amasya 'da uygulanan 'Tarım Şehr-i Amasya' programı çerçevesindeki alternatif ürün tarımının yaygınlaştırılmasına yönelik 'Çilek Yetiştiriciliği Projesi' kapsamında çiftçilere çilek fidesi, malç naylonu ve damla sulama malzemeleri dağıtımı gerçekleştirildi.

Amasya Valiliği'nin himayesindeki İl Tarım ve Kırsal Kalkınma Eylem Planı çerçevesinde bulunan proje ile ilde yeni yaygınlaşan çilek tarımını geliştirmek, dar alanlardan yüksek gelir sağlayarak dar gelirli vatandaşların refah seviyesini yükseltmek, damlama sulama sistemini tanıtmak ve büyük şehirlere göçü bir nebze de olsa engelleme yönünde katkı sağlanması amaçlanıyor.

İl Özel İdaresi bütçeli yüzde 50 hibeli proje kapsamında merkez, Merzifon, Gümüşhacıköy, Suluova ve Taşova olmak üzere 5 ilçedeki toplam 22 çiftçiye 50 dekarlık çilek fidesi, malç naylonu ve damlama sulama sistemi malzemelerinin dağıtımı yapıldı.

İlde geçen yıl toplamda 220 dekar alanda 267 ton çilek üretimi sağlanmıştı. - AMASYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Amasya, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Tarım şehri Amasya'da çilek yetiştiriciliğine destek - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Erdoğan’ın başlattığı kampanyada ne kadar bağış toplandığı belli oldu Ekonomi
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar bağış toplandığı belli oldu
Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi Ekonomi
Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi
Bolu Belediyesi, koronavirüs nedeniyle suya yüzde 50 indirim yaptı Ekonomi
Bolu Belediyesi, koronavirüs nedeniyle suya yüzde 50 indirim yaptı
Ford, koronavirüs nedeniyle Avrupa’da üretime ara verdi Ekonomi
Ford, koronavirüs nedeniyle Avrupa'da üretime ara verdi
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler Ekonomi
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
Araç sahipleri dikkat! Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı Ekonomi
EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belli oldu Ekonomi
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belli oldu

Son Dakika Ekonomi Haberleri

19:04: Rusya Devlet Başkanı Putin: "Ülkenin ekonomisi zor durumda" - Ekonomi 19:03: Kalyon'dan 13 milyon liralık destek - Ekonomi 18:58: TEB Grubu salgınla mücadeleye 7,5 milyon lira ayırdı - Ekonomi 18:52: Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi 18:52: DİKA'dan Kovid-19 ile mücadele projelerine 6 milyon lira destek - Ekonomi 18:50: TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı - Haber 18:17: Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı - Ekonomi 17:24: Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi - Ekonomi 16:37: SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler - Ekonomi 16:15: Son Dakika: Benzine 20 kuruş zam geldi - Ekonomi 15:07: Ford, Avrupa'daki fabrikalarında üretime ara verdi - Ekonomi 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haber