Tarım sektörü 15'inci Agroexpo'da buluştu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 15'inci Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı sayesinde ticari ilişkilerin daha da güçleneceğini belirterek, "Sektördeki firmalar bu vesileyle rakiplerini tanıma ve takip fırsatı kazanacak, bu sayede marka bilinirliklerini artırmış olacaklar." dedi.Pakdemirli, Türkiye 'nin alanında en büyük fuarı olarak kabul edilen Agroexpo'nun açılışında yaptığı konuşmada, Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün meydana gelen çığ düşmesi ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıktığı kazaya değindi.Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Pakdemirli, her iki olayda da hava şartlarının etkili olduğunu söyledi.Pakdemirli, meteorolojinin hayatın her alanında olduğunu ifade ederek, vatandaşlara, planlamalarını yaparken Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerini dikkate almalarını tavsiye etti."Yeni iş birliklerine kapı aralanacak"Tarım ve hayvancılık sektörünün taşıdığı potansiyeli anlatabilme araçlarından birisinin de ticari fuarlar olduğuna işaret eden Pakdemirli, "Bu fuar ile inşallah ticari ilişkilerinizi daha da güçlendirmiş ve yeni iş birliklerine kapı aralamış olacağız. Sektördeki firmalar bu vesileyle rakiplerini tanıma ve takip fırsatı kazanacak, bu sayede marka bilinirliklerini artırmış olacaklar." diye konuştu.Agroexpo'nun yerli ziyaretçilerin yanı sıra pek çok yabancı ziyaretçiye de ulaşma imkanı sağladığını vurgulayan Pakdemirli, şöyle konuştu:"Uluslararası platformda tanıtım yapma ve güçlü ihracat bağlantıları kurma noktasında bu fuarın ülkeler arası önemli bir kazanç vesilesi olacağına inancım tamdır. Özellikle yabancı firmalar, Türk tarım sektörünün önde gelen temsilcilerine ve 250 bini aşkın sektör mensubuna etkin biçimde ulaşma, Türk tarım sektörünün öncü firmalarının deneyimlerini paylaşma olanağına sahip olacaklar. Yine düzenlenecek seminer ve toplantılar neticesinde tüm firmalar, faaliyet alanlarındaki son yenilikleri ve teknolojik ilerlemeleri takip etme ve diğer sektör mensuplarıyla paylaşabilme fırsatı da yakalayacaklar."Türkiye'nin tarımsal ihracatının 2002'de 3,8 milyar dolar iken geçen yıl bu rakamın 4,7 kat artarak 18 milyar dolara çıktığını ifade eden Pakdemirli, 193 ülkeye 1827 tarımsal ürün ihraç edildiğini bildirdi."Tarımsal üretim desteklerle arttı"Ülkenin tarımsal üretim ve ihracatındaki artışta sağlanan desteklerin önemli katkısı olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, şu bilgileri verdi:"Tarımsal üretimimiz sağladığımız desteklerle arttı. Son 17 yılda çiftçilerimize toplam 141 milyar lira tarımsal hibe ve destek verdik. Bunun sonucunda bitkisel üretimimiz yüzde 22 artışla 120 milyon tona, süt üretimimiz yüzde 146 artışla 20,7 milyon tona, kırmızı et üretimimiz yüzde 167 artışla 1 milyon 126 bin tona, tavuk eti üretimimiz yüzde 200 artışla 2,1 milyon tona çıkmıştır. Yumurta üretimimiz ise yüzde 66 artışla 19,3 milyar adete ulaşmıştır."Tarımsal üretim artarken üreticiyi fiyat dalgalanmalarına karşı koruduklarını belirten Pakdemirli, üreticilerin ürünlerinde değer kaybı yaşamaması için gerektiğinde müdahale alımları da yapıldığını hatırlattı.Pakdemirli, tarımda Ar-Ge ve inovasyonu da çok önemsediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:"Yazılımı da tasarımı da yerli ve milli elektrikli traktörümüz test aşamasında. Çiftçimizin halihazırda kullanmakta olduğu traktörü de dönüştürebileceğiz. Tüm dizel traktörlere beygir gücüne göre dönüşüm işlemini yapabileceğiz. Gübre için de kolları sıvadık. Araştırma enstitülerimizde, akıllı tarım çalışmalarını başlattık. Bu kapsamda gübrede yüzde 30 tasarruf sağlayacağız."Bakan Pakdemirli, konuşmasının ardından fuar alanındaki firmaları ziyaret ederek, ürünleri ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.