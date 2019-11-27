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Tarım sektörü temsilcilerine "birlikte hareket etme" çağrısı

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, tarımda küresel ölçekte etkili bir role sahip olmak için sektör temsilcilerine birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

27.11.2019 16:36 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:36Tarım sektörü temsilcilerine
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali , tarımda küresel ölçekte etkili bir role sahip olmak için sektör temsilcilerine birlikte hareket etme çağrısında bulundu.
Borsanın kasım ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında yapıldı.
Çandır buradaki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 3. Tarım Şurası sonuç bildirgesini değerlendirdi.
Borsa olarak görüşlerini yazılı ve sözlü olarak şuraya ilettiklerini belirten Çandır, "Önümüzdeki beş yıl boyunca yol haritası niteliğinde olan şura kararlarının sektörümüzün geleceğinde belirleyici olacağını düşünmekteyiz." dedi.
Şura kararlarının takipçisi olacaklarını dile getiren Çandır, bir destekleme sisteminin oluşturulması, kadın ve gençlerle ilgili girişimciliğin desteklenmesi, büyükşehir belediyelerinde mahallelerin kırsal ve kentsel olarak yeniden yapılandırılması, tarım ve orman ürünlerinde kalite ve standardizasyon çalışmalarının tamamlanmasına ilişkin maddeleri önemsediklerini bildirdi.
"Güçlü sektör için birlikte hareket etmeliyiz"
Çandır, tarım sektörünün yapısal sorunlarından birinin ölçek olduğunu ifade ederek, ulusal ve küresel piyasalardaki zayıflığın önemli nedenlerinden biri olan bu durumu aşmanın yolunun birlikte hareket etmekten geçtiğini söyledi.
Fransa, İtalya ve İspanya'daki küçük ölçekli işletmelerin birlikler ve kooperatiflerle önemli bir güce sahip olduklarına dikkati çeken Çandır, şunları kaydetti:
"Küresel ölçekte etkili bir role sahip olmak istiyorsak bizler de birlikte hareket etmeyi ve ortaklaşa rekabeti uygulamalıyız. Tedarikten üretime, lojistikten satışa güçlü ve etkili bir eş güdümle hareketi sağlamalıyız. Aksi halde küçük ölçekte devam etmeye sorunlarımızla baş başa kalmaya devam ederiz. Kamudan bu yöndeki iş birliği girişimlerini teşvik etmesini, cazip hale getirmesini ve uygun düzenlemeler yapmasını bekliyoruz. Böylece kısa ve orta vadede büyütemediğimiz kapasitemizi, birlikte hareket etmenin oluşturduğu güç, fiyat ve maliyet avantajlarıyla büyütebiliriz."

Antalya, Çandır, Güncel

Kaynak: AA

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