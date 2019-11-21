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Tarım sektörünün temsilcileri Çorum'da buluştu

Tarım, gıda ve hayvancılık sektörünün temsilcileri Çorum'da buluştu.

21.11.2019 16:55 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:00Tarım sektörünün temsilcileri Çorum'da buluştu
Tarım, gıda ve hayvancılık sektörünün temsilcileri 'da buluştu.

Bu 8. düzenlenen tarım fuarında çeşitli illerden 500 firma yer aldı. Tarımsal makine ile ekipmanlar, gıda ve canlı hayvanların sergilendiği fuara, üreticiler ve firmaların yanı sıra çeşitli kurumlar da ilgi gösterdi. Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksindeki fuarın açılışına vatandaşların ilgisi de yoğun oldu.

Atlas Fuarcılık Genel Müdürü Fevzi Atasagun, gıda, tarım ve hayvancılık sektöründen 500 firmanın fuara katıldığını açıkladı.

fuarın amacının üreticiler ile çiftçiler arasında köprü görevi kurmak olduğunun altını çizen Atasagun, "Üreticiler ürettikleri ürünleri fuar sayesinde tanıtma imkanı buldular. Kullanıcılarda özellikle çiftçilerimiz de bu fuarla birlikte sektördeki gelişmeleri yakından takip etme şansı buluyorlar. Fuarımız 21-24 Kasım tarihleri arasında ziyarete açık" dedi.

Bu yıl diğer fuarlardan farklı olarak canlı hayvan fuarlarının olduğunu ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile birlikte organize ettiklerini dile getiren Atasagun, "Bu yıl ilk kez gerçekleştirdiğimiz canlı hayvan fuarını önümüzdeki yıllarda daha da geliştireceğiz. Cumartesi günü de ödüllü en güzel buzağı yarışmamız var. Gelen buzağıların mezatla satışı yapılacak" diye konuştu.

Fuarı düzenlerken Çorum'u merkez aldıklarını anlatan Atasagun, fuara 35 ilden ziyaretçi geleceğini, Tarım Fuarı'nın ülke genelinde büyüyen fuarlardan bir tanesi olduğunu ifade ederek daha fazla büyüteceklerini sözlerine ekledi.

Fuar açılışına Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, AK parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve davetliler katıldı. - ÇORUM

Çorum, Ekonomi

Kaynak: İHA

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