Haberler » Ekonomi » Haber

Tarım Sigortaları Havuzu eksper eğitimi düzenlenecek

Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) yapılan açıklamada, Hayvan Hayat Sigortaları branşında risk inceleme ve hasar tespit işlemlerinde görev alacak eksper ihtiyacının karşılanması amacıyla "Ön Eleme Sınavı ve Temel Eksper Eğitimi" düzenleneceği bildirildi.

02.10.2019 17:01Tarım Sigortaları Havuzu eksper eğitimi düzenlenecek
Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) yapılan açıklamada, Hayvan Hayat Sigortaları branşında risk inceleme ve hasar tespit işlemlerinde görev alacak eksper ihtiyacının karşılanması amacıyla "Ön Eleme Sınavı ve Temel Eksper Eğitimi" düzenleneceği bildirildi.

Adaylar, Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından, 7 Aralık tarihinde, Ankara, Erzurum, Giresun, İstanbul, İzmir, Konya ve Gaziantep illerinde yapılacak Ön Eleme Sınavı için başvurularını, 1 Ekim - 18 Kasım tarihleri arasında segem.org.tr adresindeki başvuru formu aracılığıyla yapabilecek.

Sınavda başarılı olan adaylar, önümüzdeki aylarda, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi işbirliğinde gerçekleştirilecek temel eksper eğitimine katılmaya hak kazanacak.

Ayrıntılı bilgi edinmek ve başvuruda bulunmak üzere, segem.org.tr ziyaret edilebilir. - İSTANBUL

Tarım Sigortaları Havuzu, İstanbul, Ankara, Aralık, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
19:32 TKDK'dan Elazığ'a 220 milyon hibe desteği
19:24 9. ASO Büyükelçiler Resepsiyonu
18:40 Borsada en çok değer kazanan hisseler
18:40 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
18:40 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18:38 Borsada şehir endekslerinin değişimi
18:38 Borsada işlem hacmi sıralaması