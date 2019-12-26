Haberler » Güncel » Tarım sigortalarında 2020 yılı ölçütleri belli oldu - Haber

Tarım sigortalarında 2020 yılı ölçütleri belli oldu

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından 2020 yılında kapsama alınacak riskler, ürünler, bölgeler ve prim desteği miktarları belirlendi.

26.12.2019 12:41 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:46 Tarım sigortalarında 2020 yılı ölçütleri belli oldu
Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından 2020 yılında kapsama alınacak riskler, ürünler, bölgeler ve prim desteği miktarları belirlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Tarım Sigortalarının amacının doğal afet ile hastalıkların, tarım ve hayvancılıkta neden olduğu zararları karşılayıp üreticiyi uzun vadede gelir istikrarına kavuşturmak ve üretimde sürdürülebilirliği sağlamak olduğu hatırlatıldı. Açıklamada, "İlimizde de her yıl artarak devam eden tarım sigortaları, 2020 yılı Tarım Sigortaları Havuzu tarafından kapsama alınacak ürünler, riskler, bölgeler ve işletme ölçekleri itibariyle devlet tarafından sağlanacak prim desteği miktarları 24 Aralık 2019 tarih ve 1902 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenmiştir. Çiftçilerimizin karşılaştıkları afetlere en az yüzde 50 oranında prim desteği sağlanmakta olup ilçe bazlı kuraklık verim sigortasında bu oran yüzde 60'a çıkmaktadır. Tarım sigortası prim desteğinden yararlanacak üreticilerin; 5488 sayılı Tarım Kanununun 20'nci maddesi (d) bendi ve geçici 2'nci maddesi ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 13'üncü maddesi ikinci fıkrasında belirtildiği şekilde, Bakanlığımızın kayıt sistemlerine kayıtlı olmaları yasal bir zorunluluktur. Üreticilerimizin alın teri ve emeklerinin boşa gitmemesi, üretimin sürdürülebilirliğinin en az risk ile devam ettirilebilmesi için tüm üreticilerimizin Tarım sigortası yaptırması önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

Tarım Sigortaları Havuzu, Eskişehir, prim, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:40   ARNAVUTKÖY'DE KAZA SONRASI ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI - Haber
13:40   Bartın'da FETÖ'nün sözde il ve ilçe imamı hakim karşısında - Haber
13:40   Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan "sözleşmeli personel" açıklaması Açıklaması - Haber
13:40   Altıeylül'de "Çocuk İstismarının Önlenmesi ve Bilgilendirme Protokolü" imzalandı - Haber
13:36   Hayvansever çiftten yürek ısıtan görüntüler - Haber
12:43   15 yaşındaki çırağı, vida numarasını unuttuğu için pantolonunu indirip caraskala astı - Haber
12:40   Bakan Soylu müjdeyi verdi, HDP İl Binası önünde evlat nöbetindeki kadın evladına kavuştu - Haber
12:10   Oğlunu kaybettikten sonra gelen makbuzla bir kez daha yıkıldı - Haber
12:09   Dere taştı, Bartın-Kastamonu yolu ulaşıma kapandı - Haber
11:29   Dilenci kılığına girip ahlaksız teklif alan CNN Türk muhabiri o anları anlattı - Haber
26.12.2019 13:43:00