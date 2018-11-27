Tarım Sigortalarının Kapsamı Genişletildi

27 Kasım 2018 Salı 16:43



27 Kasım 2018 Salı 16:43

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kararnameyle 2019 yılında bitkisel ürün sigortası çerçevesinde incir ve üzüm ürünlerinde 'yağmur riskinin' verdiği zararlar teminat kapsamına alındı. Ayrıca elma, armut ve ayva ürünlerinde teminat başlangıcı 'pembe/beyaz tomurcuk dönemine' çekildi. Ayrıca yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda, meydana gelen ölümler, mecburi kesimler, yavru atma ve yavru ölümü sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararlar 'terör riski' ile teminat kapsamına alındı" dedi.Çiftçilere müjde niteliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) kapsadığı ürünler, bölgeler ve destek oranları genişletildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilerden gelen yoğun talepler üzerine sigorta poliçe sayısının artırılması ve dolayısıyla sigortalılık oranlarının yükseltilmesi maksadıyla kararnamenin yayınlandığını vurgulayarak, "Kararname ile 2019 yılında bitkisel ürün sigortası çerçevesinde incir ve üzüm ürünlerinde 'yağmur riskinin' verdiği zararlar teminat kapsamına alındı. Ayrıca elma, armut ve ayva ürünlerinde teminat başlangıcı 'pembe/beyaz tomurcuk dönemine' çekildi. 2017 yılında kuru tarım alanlarında yaygın olarak üretimi yapılan 'buğday' ürünü ve sertifikalı tohumluğu ile uygulama başlamıştı. 2018 yılında ise 'arpa, çavdar, yulaf ve tritikale' ürünleri ile sertifikalı tohumlukları kapsama girmişti. Kararname ile 2019 yılında hububat ürünlerine 'nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek' gibi baklagil ürünleri de ilave edilerek, bu ürünlerin kuraklık başta olmak üzere; don, sıcak rüzgar ve sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış gibi risklerden oluşan kayıplarının önüne geçilecek" açıklamasını yaptı.Büyükbaş hayvanlar da terör kapsamına alındıSera sigortaları kapsamında olan sera ve yüksek tünellere ilave olarak, Örtü Altı Kayıt Sistemine (ÖKS) kayıtlı "Alçak Tüneller" ve seralarda üretimi yapılan 'Saksılı Süs Bitkilerinin' teminat kapsamına alındığını ifade eden Bakan Pakdemirli, "Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortasında da değişiklikler yapılarak 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla, yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda, meydana gelen ölümler, mecburi kesimler, yavru atma ve yavru ölümü sonucu sigortalının doğrudan uğrayacağı maddi zararlar 'terör riski' ile teminat kapsamına alındı" ifadelerinde bulundu.Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortasında yetiştirici talepleri doğrultusunda 'yavru atma riski'nin teminat kapsamına alındığını dile getiren Pakdemirli, arıcılık sigortası kapsamında sigorta bedelinin tazminat oranlarının yeniden belirlendiğini ve bal ürününün de teminat kapsamına alındığını vurguladı. Prim fiyatları ve muafiyet oranlarında iyileştirmeler yaptıklarının altını çizen Bakan Pakdemirli, "Tarım sigortası branşlarında muafiyet-müşterek sigorta oranları ile tarife fiyat düzenlemelerine giderek, üretici lehine iyileştirmeler yaptık. Karar kapsamında belirlenen riskler için 2019 yılında, sigorta priminin yüzde 50'si oranında prim desteğine devam edilecek Ayrıca açık alanda yetiştirilen meyvelerde çiçeklenme evresindeki don riski için verilen prim desteğine ilave olarak, sadece don riski primine 1/3 oranında (yüzde 66,7) ek prim desteği sağlanacak. İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası uygulamasında da sigorta priminin yüzde 60'ı oranında prim desteği sağlanacak" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA