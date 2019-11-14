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Tarım ÜFE ekimde arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,70, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,22 yükseldi.

14.11.2019 10:18 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:18Tarım ÜFE ekimde arttı
Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,70, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,22 yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.
Buna göre, ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,70 artışla 158,38 değerini alan Tarım ÜFE, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,64, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,22 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 22,64 arttı.
Ormancılık ürünlerinde aylık bazda yüzde 0,90, balıkçılıkta yüzde 2,57 azalış olurken tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 1,88 artış gerçekleşti.
Ana gruplarda bir önceki aya göre değişimde, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 7,67, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,98 artış yaşandı, tek yıllık bitkisel ürünlerde ise yüzde 0,34 azalış kaydedildi.
Alt tarım gruplarından, yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyveler yüzde 9,61, diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler yüzde 2,05, tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar yüzde 0,15 yükseldi, çeltik yüzde 2,01, turunçgiller yüzde 0,91 azaldı.
Dikkate alınan 92 maddenin 10'u bu ay endekse girerken, 41 maddenin fiyatlarında artış, 36 maddenin fiyatlarında azalış oldu, 5 maddenin fiyatları ise değişmedi.

Ekonomi

Kaynak: AA

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