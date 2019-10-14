Tarım ÜFE eylül verileri

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,59, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,27 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,59 artışla 155,73 değerini alan Tarım ÜFE, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 9,77, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,27 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 22,53 yükseldi.

Ormancılık ürünlerinde aylık bazda yüzde 1,91 azalış, tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 1,66 ve balıkçılıkta ise yüzde 1,95 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişimde çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 8,85 artış, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,04 ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,41 azalış kaydetti.

Alt tarım gruplarından tropikal ve subtropikal meyveler yüzde 4,92, yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyveler yüzde 3,16, çeltik yüzde 2,73 ve canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 0,3 arttı, canlı sığırlar, bunlardan elde edilen işlenmemiş süt yüzde 0,74 azaldı.

Eylülde endekste kapsanan 84 maddenin 2'si bu ay endekse girerken, 39 maddenin fiyatlarında artış, 37 maddenin fiyatlarında azalış oldu. 6 maddenin fiyatları ise değişmedi.

Kaynak: AA