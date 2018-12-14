Tarım-Üfe Kasım'da Arttı

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), Kasım ayında yüzde 2,53 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK
), 2018 yılı Kasım ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre; tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), 2018 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,53, bir önceki yılın Aralık
ayına göre yüzde 12,20, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,37 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,64 artış gösterdi. Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 2,54, balıkçılıkta yüzde 6,36 artış, ormancılık ürünlerinde yüzde 2,77 azalış olarak gerçekleşti.
Aylık en fazla artış tek yıllık bitkisel ürünler ana grubunda gerçekleşti
Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,25, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,66 artış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,02 azalış gerçekleşti.
Alt tarım gruplarından sebzeler bir önceki aya göre yüzde 7,13 arttı
Alt tarım gruplarından; diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler yüzde 6,14, lifli bitkiler yüzde 4,62, diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler yüzde 2,03 artış, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 3,56, turunçgiller yüzde 3,00 azalış gösterdi.
Kasım 2018'de endekste kapsanan 90 maddeden; 1 madde bu ay endekse girerken, 62 maddenin fiyatlarında artış, 24 maddenin fiyatlarında azalış olurken, 3 maddenin fiyatlarında ise değişim olmadı. - İSTANBUL
Türkiye İstatistik Kurumu
14 Aralık 2018 Cuma 10:09