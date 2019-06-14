14.06.2019 10:11
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Tarım-ÜFE Mayıs'ta azaldı

Tarım-ÜFE Mayıs

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) Mayıs ayında yüzde 0,95 azaldı.

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) Mayıs ayında yüzde 0,95 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Mayıs ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,95 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,34, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,23 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,93 artış gösterdi. Bir önceki aya göre değişim; ormancılık ürünlerinde yüzde 0,09 artış, tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 0,78 ve balıkçılıkta yüzde 7,79 azalış gerçekleşti.

Aylık en fazla artış çok yıllık bitkisel ürünler ana grubunda gerçekleşti

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 5,96, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,61 artış, tek yıllık bitkisel ürünlerde ise yüzde 4,52 azalış gerçekleşti.

Alt tarım gruplarından sebzeler bir önceki aya göre yüzde 9,92 azaldı

Alt tarım gruplarından; diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler yüzde 7,57, tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar yüzde 4,69, koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları yüzde 1,27 artış, lifli bitkiler yüzde 8,04, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 6,06 azalış gösterdi. Mayıs 2019'da endekste kapsanan 82 maddeden; 6 madde bu ay endekse girerken, 37 maddenin fiyatlarında artış, 27 maddenin fiyatlarında azalış, 12 maddenin fiyatlarında ise değişim olmadı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

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